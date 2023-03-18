Умер последний главком ВМФ СССР

Чернавин скончался после продолжительной болезни
На 95-м году жизни скончался последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин. Об этом сообщает ТАСС.
«После продолжительной болезни на 95-м году жизни умер последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин», — передает ТАСС в своем telegram-канале. Чернавин родился 22 апреля 1928 года в Николаеве. В 1981 получил звание Герой Советского Союза, еще спустя два года — адмирал флота. Известен как последний главнокомандующий ВМФ СССР — замминистра обороны СССР (1985-1992).
По данным ФАН, прощание с Чернавиным пройдет в Мытищах. Дата церемонии не уточняется.
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