Путин прибыл в Крым на годовщину присоединения к России. Видео

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Владимир Путин на волонтерской премии
Владимир Путин посетил Севастополь Фото:
новость из сюжета
Крым вернулся в состав России

Президент России Владимир Путин прилетел в Севастополь. Поездка приурочена к девятой годовщине вхождения Крыма в состав России.

«Путин в день воссоединения Крыма с Россией приехал в регион», — передают РИА Новости. В день годовщины планируется открытие школы искусств и центра «Корсунь», в котором президент примет участие.

Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. За присоединение к РФ проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова.

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Президент России Владимир Путин прилетел в Севастополь. Поездка приурочена к девятой годовщине вхождения Крыма в состав России. «Путин в день воссоединения Крыма с Россией приехал в регион», — передают РИА Новости. В день годовщины планируется открытие школы искусств и центра «Корсунь», в котором президент примет участие. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. За присоединение к РФ проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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