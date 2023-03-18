Владимир Путин посетил Севастополь
новость из сюжетаКрым вернулся в состав России
Президент России Владимир Путин прилетел в Севастополь. Поездка приурочена к девятой годовщине вхождения Крыма в состав России.
«Путин в день воссоединения Крыма с Россией приехал в регион», — передают РИА Новости. В день годовщины планируется открытие школы искусств и центра «Корсунь», в котором президент примет участие.
Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. За присоединение к РФ проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!