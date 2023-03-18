Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки

18 марта 2023 в 19:07 Размер текста - 17 +

Зерновая сделка с РФ продлена, сообщил Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Зерновая сделка, срок которой истекает 19 марта, продлена. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в городе Чанаккале в западной части страны. «Срок зерновой сделки, истекающий 19 марта, продлен. Мы обеспечили пролонгацию на новый срок соглашения благодаря переговорам, которые проводили с двумя сторонами», — сообщил Эрдоган во время трансляции на телеканале ТРТ . Он также поблагодарил ООН за усилия по продлению зерновой сделки. Новость по теме Что такое зерновая сделка России и Украины После начала спецоперации России на Украине экспорт зерна из украинских портов был осложнен. Чтобы не вызвать продовольственный кризис в мире, Россия, Украина, Турция и ООН подписали зерновую сделку в Стамбуле 22 июля 2022 года. Она предусматривает создание морских коридоров для безопасного экспорта зерна. В марте постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что на время продления зерновой сделки западные страны должны снять санкции, мешающие сельхозяйственному экспорту России.

Зерновая сделка, срок которой истекает 19 марта, продлена. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в городе Чанаккале в западной части страны. «Срок зерновой сделки, истекающий 19 марта, продлен. Мы обеспечили пролонгацию на новый срок соглашения благодаря переговорам, которые проводили с двумя сторонами», — сообщил Эрдоган во время трансляции на телеканале ТРТ. Он также поблагодарил ООН за усилия по продлению зерновой сделки. После начала спецоперации России на Украине экспорт зерна из украинских портов был осложнен. Чтобы не вызвать продовольственный кризис в мире, Россия, Украина, Турция и ООН подписали зерновую сделку в Стамбуле 22 июля 2022 года. Она предусматривает создание морских коридоров для безопасного экспорта зерна. В марте постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что на время продления зерновой сделки западные страны должны снять санкции, мешающие сельхозяйственному экспорту России.