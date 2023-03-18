18 марта 2023

Путин провел совещание в штабе СВО в Ростове

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин заслушал доклад Валерия Герасимова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников», — сообщили в пресс-службе. Герасимов был назначен на свой пост 11 января.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, отмечал Владимир Путин, заключается в защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, а также демилитаризация страны.19 марта 2023 года Путин посетил Мариуполь, чтобы проверить ход строительства объектов города.

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Президент РФ Владимир Путин провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. «Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников», — сообщили в пресс-службе. Герасимов был назначен на свой пост 11 января. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, отмечал Владимир Путин, заключается в защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, а также демилитаризация страны.19 марта 2023 года Путин посетил Мариуполь, чтобы проверить ход строительства объектов города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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