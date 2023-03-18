Путин провел совещание в штабе СВО в Ростове 19 марта 2023 в 08:23 Размер текста - 17 + Владимир Путин заслушал доклад Валерия Герасимова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. «Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников», — сообщили в пресс-службе. Герасимов был назначен на свой пост 11 января. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, отмечал Владимир Путин, заключается в защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, а также демилитаризация страны.19 марта 2023 года Путин посетил Мариуполь, чтобы проверить ход строительства объектов города. Президент РФ Владимир Путин провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. «Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников», — сообщили в пресс-службе. Герасимов был назначен на свой пост 11 января. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, отмечал Владимир Путин, заключается в защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, а также демилитаризация страны.19 марта 2023 года Путин посетил Мариуполь, чтобы проверить ход строительства объектов города. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям