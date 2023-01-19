Деятельность нынешнего командующего Объединенной группировки войск (ОГВ) в зоне СВО Валерия Герасимова в итоге приведет к тому, что Украина будет уничтожена. Об этом сообщает Global Research.
«Поскольку у Герасимова будет больше рычагов для обеспечения лучшей координации российских воздушных, сухопутных и военно-морских сил против украинских военных, можно с уверенностью предположить, что весной произойдет обострение конфликта. <…> Полное уничтожение украинского государства является неизбежным событием в 2023 году», — пишет издание, ссылаясь на бывшего офицера разведки Корпуса морской пехоты США Скотта Риттера.
Он предполагает, что Россия при поддержке Герасимова проведет стратегическую воздушную компанию, которая приведет к уничтожению Украины. Кроме того авторы издания пишут о том, что на передовой Герасимов будет лично принимать участие в спецоперации, что также поднимет боевой дух российской армии.
Информация о кадровых перестановках в Минобороны РФ и назначении Валерия Герасимова на пост появилась 11 января. Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев уточнил, что новый командующий должен прекратить обстрелы Донбасса со стороны Украины.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По слова президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
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Деятельность нынешнего командующего Объединенной группировки войск (ОГВ) в зоне СВО Валерия Герасимова в итоге приведет к тому, что Украина будет уничтожена. Об этом сообщает Global Research. «Поскольку у Герасимова будет больше рычагов для обеспечения лучшей координации российских воздушных, сухопутных и военно-морских сил против украинских военных, можно с уверенностью предположить, что весной произойдет обострение конфликта. <…> Полное уничтожение украинского государства является неизбежным событием в 2023 году», — пишет издание, ссылаясь на бывшего офицера разведки Корпуса морской пехоты США Скотта Риттера. Он предполагает, что Россия при поддержке Герасимова проведет стратегическую воздушную компанию, которая приведет к уничтожению Украины. Кроме того авторы издания пишут о том, что на передовой Герасимов будет лично принимать участие в спецоперации, что также поднимет боевой дух российской армии. Информация о кадровых перестановках в Минобороны РФ и назначении Валерия Герасимова на пост появилась 11 января. Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев уточнил, что новый командующий должен прекратить обстрелы Донбасса со стороны Украины. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По слова президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.