GR: Назначение Герасимова уничтожит Украину

GR: Герасимов проведет воздушную компанию, которая приведет к уничтожению Украины

20 января 2023 в 08:24 Размер текста - 17 +

Деятельность Валерия Герасимова в ходе СВО приведет к уничтожению Украины, сообщает Скотт Риттер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Деятельность нынешнего командующего Объединенной группировки войск (ОГВ) в зоне СВО Валерия Герасимова в итоге приведет к тому, что Украина будет уничтожена. Об этом сообщает Global Research. «Поскольку у Герасимова будет больше рычагов для обеспечения лучшей координации российских воздушных, сухопутных и военно-морских сил против украинских военных, можно с уверенностью предположить, что весной произойдет обострение конфликта. <…> Полное уничтожение украинского государства является неизбежным событием в 2023 году», — пишет издание, ссылаясь на бывшего офицера разведки Корпуса морской пехоты США Скотта Риттера. Он предполагает, что Россия при поддержке Герасимова проведет стратегическую воздушную компанию, которая приведет к уничтожению Украины. Кроме того авторы издания пишут о том, что на передовой Герасимов будет лично принимать участие в спецоперации, что также поднимет боевой дух российской армии. Информация о кадровых перестановках в Минобороны РФ и назначении Валерия Герасимова на пост появилась 11 января. Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев уточнил, что новый командующий должен прекратить обстрелы Донбасса со стороны Украины. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По слова президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Деятельность нынешнего командующего Объединенной группировки войск (ОГВ) в зоне СВО Валерия Герасимова в итоге приведет к тому, что Украина будет уничтожена. Об этом сообщает Global Research. «Поскольку у Герасимова будет больше рычагов для обеспечения лучшей координации российских воздушных, сухопутных и военно-морских сил против украинских военных, можно с уверенностью предположить, что весной произойдет обострение конфликта. <…> Полное уничтожение украинского государства является неизбежным событием в 2023 году», — пишет издание, ссылаясь на бывшего офицера разведки Корпуса морской пехоты США Скотта Риттера. Он предполагает, что Россия при поддержке Герасимова проведет стратегическую воздушную компанию, которая приведет к уничтожению Украины. Кроме того авторы издания пишут о том, что на передовой Герасимов будет лично принимать участие в спецоперации, что также поднимет боевой дух российской армии. Информация о кадровых перестановках в Минобороны РФ и назначении Валерия Герасимова на пост появилась 11 января. Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев уточнил, что новый командующий должен прекратить обстрелы Донбасса со стороны Украины. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По слова президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.