Путин поездил по Мариуполю за рулем автомобиля 19 марта 2023 в 08:08 Размер текста - 17 + Владимир Путин проверил ход строительства объектов Мариуполя, отметили в пресс-службе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин посетил Мариуполь с рабочим визитом, где посетил несколько городских объектов, поездил за рулем автомобиля и пообщался с местными жителями. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки. <…> Вице-премьер Марат Хуснуллин подробнее доложил о ходе строительных работ в городе», — отметили в пресс-службе. Отмечается, что в ходе разговора речь шла о строительстве в городе нового жилья, социальных объектов и образовательных учреждений. Ранее Мариуполь посетил и министр обороны Сергей Шойгу. Он проверил, как восстанавливают Донбасс. Президент РФ Владимир Путин посетил Мариуполь с рабочим визитом, где посетил несколько городских объектов, поездил за рулем автомобиля и пообщался с местными жителями. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки. <…> Вице-премьер Марат Хуснуллин подробнее доложил о ходе строительных работ в городе», — отметили в пресс-службе. Отмечается, что в ходе разговора речь шла о строительстве в городе нового жилья, социальных объектов и образовательных учреждений. Ранее Мариуполь посетил и министр обороны Сергей Шойгу. Он проверил, как восстанавливают Донбасс. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям