Путин поездил по Мариуполю за рулем автомобиля

Президент РФ Владимир Путин посетил Мариуполь с рабочим визитом, где посетил несколько городских объектов, поездил за рулем автомобиля и пообщался с местными жителями. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки. <…> Вице-премьер Марат Хуснуллин подробнее доложил о ходе строительных работ в городе», — отметили в пресс-службе. Отмечается, что в ходе разговора речь шла о строительстве в городе нового жилья, социальных объектов и образовательных учреждений.
Ранее Мариуполь посетил и министр обороны Сергей Шойгу. Он проверил, как восстанавливают Донбасс.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!