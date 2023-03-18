18 марта 2023

Путин поездил по Мариуполю за рулем автомобиля

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин проверил ход строительства объектов Мариуполя, отметили в пресс-службе Фото:

Президент РФ Владимир Путин посетил Мариуполь с рабочим визитом, где посетил несколько городских объектов, поездил за рулем автомобиля и пообщался с местными жителями. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки. <…> Вице-премьер Марат Хуснуллин подробнее доложил о ходе строительных работ в городе», — отметили в пресс-службе. Отмечается, что в ходе разговора речь шла о строительстве в городе нового жилья, социальных объектов и образовательных учреждений.

Ранее Мариуполь посетил и министр обороны Сергей Шойгу. Он проверил, как восстанавливают Донбасс.

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Президент РФ Владимир Путин посетил Мариуполь с рабочим визитом, где посетил несколько городских объектов, поездил за рулем автомобиля и пообщался с местными жителями. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки. <…> Вице-премьер Марат Хуснуллин подробнее доложил о ходе строительных работ в городе», — отметили в пресс-службе. Отмечается, что в ходе разговора речь шла о строительстве в городе нового жилья, социальных объектов и образовательных учреждений. Ранее Мариуполь посетил и министр обороны Сергей Шойгу. Он проверил, как восстанавливают Донбасс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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