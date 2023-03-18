18 марта 2023
17 марта 2023

Пермский оборонный завод наращивает темпы производства высокотехнологичных систем

В Перми «ОДК-СТАР» планирует изготовить в семь раз больше систем автоматического управления двигателем
© Служба новостей «URA.RU»
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Станция испытания авиадвигателей Д-36 на Арамильском авиационном ремонтном заводе. Свердловская область, Арамиль, инженер, механик, наука, рабочая профессия, технологии, наука и техника, ремонт двигателя, обслуживание авиатехники, авиастроение, двигатель д-36, арамильский авиационный ремонтный завод, аарз, сотрудник завода
Пермская компания входит в состав ОДК Ростеха (архивное фото) Фото:

Пермский завод оборонно-промышленный комплекс «ОДК-СТАР» в текущем году планирует увеличить выпуск систем автоматического управления двигателем ПД-8, которыми будет оснащаться самолеты серии SSJ New. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«Если в прошлом году „ОДК-СТАР“ изготовило пять комплектов агрегатов САУ для ПД-8, то в 2023 году планируется выпустить уже порядка 35 комплектов. Опытно-конструкторские работы по САУ-8 для двигателя ПД-8 завершатся в июне этого года. Сейчас идут предварительные и квалификационные испытания», — рассказали на производстве. Информация размещена на сайте правительства Пермского края.

URA.RU уже писало, что компания «ОДК-СТАР» приняла на работу более двухсот человек. В пресс-службе поясняли, что набор рабочих и специалистов на предприятие будет продолжен в связи большим ростом объема производства.

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Пермский завод оборонно-промышленный комплекс «ОДК-СТАР» в текущем году планирует увеличить выпуск систем автоматического управления двигателем ПД-8, которыми будет оснащаться самолеты серии SSJ New. Об этом рассказали в пресс-службе компании. «Если в прошлом году „ОДК-СТАР“ изготовило пять комплектов агрегатов САУ для ПД-8, то в 2023 году планируется выпустить уже порядка 35 комплектов. Опытно-конструкторские работы по САУ-8 для двигателя ПД-8 завершатся в июне этого года. Сейчас идут предварительные и квалификационные испытания», — рассказали на производстве. Информация размещена на сайте правительства Пермского края. URA.RU уже писало, что компания «ОДК-СТАР» приняла на работу более двухсот человек. В пресс-службе поясняли, что набор рабочих и специалистов на предприятие будет продолжен в связи большим ростом объема производства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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