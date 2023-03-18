Пермский оборонный завод наращивает темпы производства высокотехнологичных систем

В Перми «ОДК-СТАР» планирует изготовить в семь раз больше систем автоматического управления двигателем

Пермская компания входит в состав ОДК Ростеха (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермский завод оборонно-промышленный комплекс «ОДК-СТАР» в текущем году планирует увеличить выпуск систем автоматического управления двигателем ПД-8, которыми будет оснащаться самолеты серии SSJ New. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«Если в прошлом году „ОДК-СТАР“ изготовило пять комплектов агрегатов САУ для ПД-8, то в 2023 году планируется выпустить уже порядка 35 комплектов. Опытно-конструкторские работы по САУ-8 для двигателя ПД-8 завершатся в июне этого года. Сейчас идут предварительные и квалификационные испытания», — рассказали на производстве. Информация размещена на сайте правительства Пермского края.

URA.RU уже писало, что компания «ОДК-СТАР» приняла на работу более двухсот человек. В пресс-службе поясняли, что набор рабочих и специалистов на предприятие будет продолжен в связи большим ростом объема производства.