Оборонный завод принял на работу сотни пермяков без опыта

Завод продолжает набирать рабочих из-за роста объемов производства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермский завод оборонно-промышленного комплекса «ОДК-СТАР» в 2022 году принял на работу более двухсот человек без специальной профессии и опыта. Набор рабочих и специалистов на предприятие будет продолжен в связи большим ростом объема производства.

«Без специальной профессии и опыта приняты на работу 227 человек. Помимо контролеров, это монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов — они проходят обучение в Пермском радиотехническом колледже. Также шлифовщики, слесари механосборочных работ, которых готовят в заводском учебном центре, а еще токари», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении уточняется, что промышленные предприятия Перми из-за нехватки выпускников техникумов перешли на формат самостоятельной подготовки рабочих. На «ОДК-СТАР» в ближайшие месяцы к учебе приступят новые группы монтажников, контролеров и слесарей. Кроме того, завод нуждается в технологах, конструкторах и инженерах-металлургах.

Пермское АО «ОДК-СТАР», входящее в состав ОАК Ростеха, разрабатывает и выпускает системы автоматического управления для авиационных двигателей гражданских самолетов и вертолетов. По данным сервиса Headhunter, средний уровень зарплат на предприятии составляет около 50 тысяч рублей. В конце сентября 2022 года завод объявил о массовом наборе сотрудников.