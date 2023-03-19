Россия вошла в десятку крупнейших экспортеров мира по итогам года

19 марта 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

Россия нарастила экспорт товаров в 2022 году до 591,5 миллиарда долларов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия поднялась на несколько позиций в рейтинге по экспорту товаров за 2022 год и заняла десятое место. Эти данные следуют из рейтинга на основе данных национальных статистических служб. «Россия нарастила экспорт товаров в 2022 году до 591,5 миллиарда долларов. Тем самым она поднялась за год на две позиции среди крупнейших экспортеров в мире», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственные расчеты. Крупнейшими экспортерами остались Китай (3,6 триллиона долларов), США (2,1 триллиона долларов) и Германия (1,7 триллиона долларов). Также в пятерку входят Нидерланды и Япония. Исследование было проведено агентством на основе данных национальных статистических служб 60 крупнейших экономик мира. Ранее газета The New York Times, ссылаясь на аналитиков, писала, что российская экономика вернулась к уровню экономики до февраля 2022 года. Страна справилась с западными санкциями. Также и производство российской сырой нефти вернулось на досанкционный уровень, передает «Федеральное агентство новостей». США и другие страны Запада начали вводить санкции против России после начала спецоперации на территории Украины.

Россия поднялась на несколько позиций в рейтинге по экспорту товаров за 2022 год и заняла десятое место. Эти данные следуют из рейтинга на основе данных национальных статистических служб. «Россия нарастила экспорт товаров в 2022 году до 591,5 миллиарда долларов. Тем самым она поднялась за год на две позиции среди крупнейших экспортеров в мире», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственные расчеты. Крупнейшими экспортерами остались Китай (3,6 триллиона долларов), США (2,1 триллиона долларов) и Германия (1,7 триллиона долларов). Также в пятерку входят Нидерланды и Япония. Исследование было проведено агентством на основе данных национальных статистических служб 60 крупнейших экономик мира. Ранее газета The New York Times, ссылаясь на аналитиков, писала, что российская экономика вернулась к уровню экономики до февраля 2022 года. Страна справилась с западными санкциями. Также и производство российской сырой нефти вернулось на досанкционный уровень, передает «Федеральное агентство новостей». США и другие страны Запада начали вводить санкции против России после начала спецоперации на территории Украины.