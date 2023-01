NYT: Россия выстояла перед санкциями Запада

Российская экономика устояла перед санкциями Запада, пишет The New York Times Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российская экономика в значительной степени вернулась к уровню до февраля 2022 года, несмотря на антироссийские санкции, что ставит под сомнение эффективность введенных ограничений. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на мнение аналитиков. Как пишет издание, российская экономика оказалась на удивление устойчивой, что вызывает вопросы об эффективности санкций Запада. Там также отметили, что некоторым странам было трудно снизить свою зависимость от России в плане энергоресурсов и других основных товаров, передает The New York Times. По мнению аналитиков, российскому Центральному банку удалось поддержать курс рубля и сохранить стабильность на финансовых рынках. Они подчеркнули, что мировой экспорт в Россию, скорее всего, полностью восстановился в декабре, хотя многие страны еще не опубликовали свои торговые данные за месяц. После начала спецоперации на Украине Евросоюз и страны Запада начали активно вводить санкции. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предположила, что из-за очередных ограничений в РФ начнется рецессия, которая продлится десятилетия. При этом, The Washington Post сообщает, что санкции против РФ не оправдали ожиданий Запада.

