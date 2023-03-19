Депутат Журавлев раскрыл реальную цель поездки Путина в новые регионы

Депутат Журавлев: Путин приехал проверить готовность к новой фазе спецоперации

19 марта 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Владимир Путин показал серьезный настрой по поводу спецоперации, сказал Алексей Журавлев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин посетил Мариуполь и Ростовскую область, чтобы проверить подготовку к новой фазе спецоперации на Украине. Об этом в беседе с URA.RU заявил депутат Госдумы первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев. «Появление в штабе верховного главнокомандующего должно означать, что он лично решил проверить готовность войск к новой фазе, очень надеюсь, наступательной. Этого же вместе со мной ждут и миллионы жителей Донбасса. Даже, пожалуй, больше, чем мирного восстановления городов, которым вообще-то вплотную можно заняться уже и после победы», — сказал Алексей Журавлев. По его словам, поездка президента показывает его серьезный настрой. «Владимир Путин ничего не делает просто так. Между прочим, он впервые в новых российских регионах. Поездки в Мариуполь и Ростов показывают, насколько вообще российский президент серьезно относится к спецоперации на Украине. И речь идет об обоих составляющих — и военной, и гражданской», — отметил депутат. Президент РФ Владимир Путин посетил Мариуполь, а также командный пункт спецоперации в Ростове-на-Дону. Как объяснил представитель Кремля, поездка российского лидера в штаб СВО в Ростовской области заранее не планировалась.

Президент России Владимир Путин посетил Мариуполь и Ростовскую область, чтобы проверить подготовку к новой фазе спецоперации на Украине. Об этом в беседе с URA.RU заявил депутат Госдумы первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев. «Появление в штабе верховного главнокомандующего должно означать, что он лично решил проверить готовность войск к новой фазе, очень надеюсь, наступательной. Этого же вместе со мной ждут и миллионы жителей Донбасса. Даже, пожалуй, больше, чем мирного восстановления городов, которым вообще-то вплотную можно заняться уже и после победы», — сказал Алексей Журавлев. По его словам, поездка президента показывает его серьезный настрой. «Владимир Путин ничего не делает просто так. Между прочим, он впервые в новых российских регионах. Поездки в Мариуполь и Ростов показывают, насколько вообще российский президент серьезно относится к спецоперации на Украине. И речь идет об обоих составляющих — и военной, и гражданской», — отметил депутат. Президент РФ Владимир Путин посетил Мариуполь, а также командный пункт спецоперации в Ростове-на-Дону. Как объяснил представитель Кремля, поездка российского лидера в штаб СВО в Ростовской области заранее не планировалась.