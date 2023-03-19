В Челябинской области население стало строить меньше жилья

20 марта 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

За первые два месяца 2023 года население построило меньше жилья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Население в Челябинской области в январе—феврале 2023 года построило жилья меньше, чем за тот же период 2022 года. Как следует из данных Челябинскстата, падение составило почти 13%, но экономист Сергей Гордеев в разговоре с URA.RU это связал с особенностями наступившего года. «Падение темпов ввода жилья среди населения означает, что один год будет отличаться от другого. У людей на свое строительство денег стало меньше. Но строительство — не самый точный индикатор положения дел. Дальнейшая ситуация даст более наглядное представление», — отметил в разговоре URA.RU Гордеев. Собеседник указал на то, что в строительной сфере на показатели влияет фактор сезонности и цикл работ: от закладки зданий до их сдачи в эксплуатацию проходит время. Экономист уверен в том, что на разнице показателей двух лет сказывается турбулентность в экономике. В целом отрасль за два месяца продемонстрировала рост на 10% за счет статистики января, когда увеличение объемов работ в сравнении с январем 2022 года составляло почти 21%. Население в начале года также построило чуть больше. Однако даже при этом отставание от данных 2022 года в январе достигало 8%. За январь и февраль в регионе ввели в эксплуатацию 544,6 тысяч кв метров жилья. Из них на жилищное строительство физлиц пришлось 262,8 тысяч кв метров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Население в Челябинской области в январе—феврале 2023 года построило жилья меньше, чем за тот же период 2022 года. Как следует из данных Челябинскстата, падение составило почти 13%, но экономист Сергей Гордеев в разговоре с URA.RU это связал с особенностями наступившего года. «Падение темпов ввода жилья среди населения означает, что один год будет отличаться от другого. У людей на свое строительство денег стало меньше. Но строительство — не самый точный индикатор положения дел. Дальнейшая ситуация даст более наглядное представление», — отметил в разговоре URA.RU Гордеев. Собеседник указал на то, что в строительной сфере на показатели влияет фактор сезонности и цикл работ: от закладки зданий до их сдачи в эксплуатацию проходит время. Экономист уверен в том, что на разнице показателей двух лет сказывается турбулентность в экономике. В целом отрасль за два месяца продемонстрировала рост на 10% за счет статистики января, когда увеличение объемов работ в сравнении с январем 2022 года составляло почти 21%. Население в начале года также построило чуть больше. Однако даже при этом отставание от данных 2022 года в январе достигало 8%. За январь и февраль в регионе ввели в эксплуатацию 544,6 тысяч кв метров жилья. Из них на жилищное строительство физлиц пришлось 262,8 тысяч кв метров.