В Челябинской области население стало строить меньше жилья

Население в Челябинской области в январе—феврале 2023 года построило жилья меньше, чем за тот же период 2022 года. Как следует из данных Челябинскстата, падение составило почти 13%, но экономист Сергей Гордеев в разговоре с URA.RU это связал с особенностями наступившего года.
«Падение темпов ввода жилья среди населения означает, что один год будет отличаться от другого. У людей на свое строительство денег стало меньше. Но строительство — не самый точный индикатор положения дел. Дальнейшая ситуация даст более наглядное представление», — отметил в разговоре URA.RU Гордеев.
Собеседник указал на то, что в строительной сфере на показатели влияет фактор сезонности и цикл работ: от закладки зданий до их сдачи в эксплуатацию проходит время. Экономист уверен в том, что на разнице показателей двух лет сказывается турбулентность в экономике.
В целом отрасль за два месяца продемонстрировала рост на 10% за счет статистики января, когда увеличение объемов работ в сравнении с январем 2022 года составляло почти 21%. Население в начале года также построило чуть больше. Однако даже при этом отставание от данных 2022 года в январе достигало 8%.
За январь и февраль в регионе ввели в эксплуатацию 544,6 тысяч кв метров жилья. Из них на жилищное строительство физлиц пришлось 262,8 тысяч кв метров.
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