Путин потребовал срочно навести порядок с гражданством жителей новых регионов РФ

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Проверка QR кодов в ТРЦ «Пушкинский». Курган, паспорт
Жители новых регионов могут получить российский паспорт Фото:
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Жители новых регионов России месяцами проводят в очередях для получения гражданства, поэтому ответственным нужно разобраться с ситуацией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД.

«Понимаю, есть здесь какие-то сложности. Прошу навести здесь порядок и быстро это сделать. Люди хотят быть гражданами нашей страны, идут за получением паспортов. Во-первых, все длится очень долго — месяцами, и в очередях надо стоять немерено по времени. Нужно ответственно подойти к решению этих задач», — сказал Путин на заседании коллегии МВД России, которое транслируется на телеканале «Россия-24».

В ходе спецоперации на Украине в состав РФ вошли Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР. Жители этих территорий проголосовали на референдуме за присоединение к России. Им дали месяц на то, чтобы определиться с гражданством. Совфед одобрил закон, по которому в день подачи на российское гражданство украинский паспорт перестает быть действительным, сообщает «Федеральное агентство новостей». Власти Запорожской области считают, что российские паспорта к осени получат 80% жителей, передает Nation news.

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Жители новых регионов России месяцами проводят в очередях для получения гражданства, поэтому ответственным нужно разобраться с ситуацией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД. «Понимаю, есть здесь какие-то сложности. Прошу навести здесь порядок и быстро это сделать. Люди хотят быть гражданами нашей страны, идут за получением паспортов. Во-первых, все длится очень долго — месяцами, и в очередях надо стоять немерено по времени. Нужно ответственно подойти к решению этих задач», — сказал Путин на заседании коллегии МВД России, которое транслируется на телеканале «Россия-24». В ходе спецоперации на Украине в состав РФ вошли Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР. Жители этих территорий проголосовали на референдуме за присоединение к России. Им дали месяц на то, чтобы определиться с гражданством. Совфед одобрил закон, по которому в день подачи на российское гражданство украинский паспорт перестает быть действительным, сообщает «Федеральное агентство новостей». Власти Запорожской области считают, что российские паспорта к осени получат 80% жителей, передает Nation news.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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