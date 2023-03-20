Путин потребовал срочно навести порядок с гражданством жителей новых регионов РФ

20 марта 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Жители новых регионов могут получить российский паспорт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Жители новых регионов России месяцами проводят в очередях для получения гражданства, поэтому ответственным нужно разобраться с ситуацией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД. «Понимаю, есть здесь какие-то сложности. Прошу навести здесь порядок и быстро это сделать. Люди хотят быть гражданами нашей страны, идут за получением паспортов. Во-первых, все длится очень долго — месяцами, и в очередях надо стоять немерено по времени. Нужно ответственно подойти к решению этих задач», — сказал Путин на заседании коллегии МВД России, которое транслируется на телеканале «Россия-24». В ходе спецоперации на Украине в состав РФ вошли Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР. Жители этих территорий проголосовали на референдуме за присоединение к России. Им дали месяц на то, чтобы определиться с гражданством. Совфед одобрил закон, по которому в день подачи на российское гражданство украинский паспорт перестает быть действительным, сообщает «Федеральное агентство новостей». Власти Запорожской области считают, что российские паспорта к осени получат 80% жителей, передает Nation news.

Жители новых регионов России месяцами проводят в очередях для получения гражданства, поэтому ответственным нужно разобраться с ситуацией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД. «Понимаю, есть здесь какие-то сложности. Прошу навести здесь порядок и быстро это сделать. Люди хотят быть гражданами нашей страны, идут за получением паспортов. Во-первых, все длится очень долго — месяцами, и в очередях надо стоять немерено по времени. Нужно ответственно подойти к решению этих задач», — сказал Путин на заседании коллегии МВД России, которое транслируется на телеканале «Россия-24». В ходе спецоперации на Украине в состав РФ вошли Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР. Жители этих территорий проголосовали на референдуме за присоединение к России. Им дали месяц на то, чтобы определиться с гражданством. Совфед одобрил закон, по которому в день подачи на российское гражданство украинский паспорт перестает быть действительным, сообщает «Федеральное агентство новостей». Власти Запорожской области считают, что российские паспорта к осени получат 80% жителей, передает Nation news.