Журнал Foreign Affairs предложил Западу способ для ввода войск на Украину

20 марта 2023 в 21:31 Размер текста - 17 +

В США считают, что Западу нужен новый альянс для контроля за армией РФ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США нужно создать альтернативный альянс, наподобие НАТО, чтобы ввести войска на Украину. Об этом сообщил американский журнал Foreign Affairs. «Западные лидеры должны разработать механизмы безопасности и рассмотреть стратегии по оказанию помощи Украине и управлению будущими отношениями с Россией. Один из способов сделать это — создать новое сообщество безопасности — назовем его Атлантико-Азиатским сообществом безопасности — в состав которого войдут многие члены НАТО, Украина, ее союзники и любые нейтральные государства», — передает журнал . Сообщается, что эти войска могут следить за действиями российской армии, заниматься обучением ВСУ и наблюдать за будущим мирным соглашением. В долгосрочной перспективе новый союз может переключиться на другие задачи. Например, помочь Армении и Азербайджану достичь соглашения, или заниматься проблемой миграционного кризиса и борьбы с терроризмом. Бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор считает, что НАТО ждет распад, если Украина и Россия не начнут переговоры. Также это возможно в случае усиления давления на альянс. НАТО нужно было распустить после распада СССР, так как у объединения исчезла цель для существования, отмечала обозреватель британского журнала Spiked Мария Дежевская. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США нужно создать альтернативный альянс, наподобие НАТО, чтобы ввести войска на Украину. Об этом сообщил американский журнал Foreign Affairs. «Западные лидеры должны разработать механизмы безопасности и рассмотреть стратегии по оказанию помощи Украине и управлению будущими отношениями с Россией. Один из способов сделать это — создать новое сообщество безопасности — назовем его Атлантико-Азиатским сообществом безопасности — в состав которого войдут многие члены НАТО, Украина, ее союзники и любые нейтральные государства», — передает журнал. Сообщается, что эти войска могут следить за действиями российской армии, заниматься обучением ВСУ и наблюдать за будущим мирным соглашением. В долгосрочной перспективе новый союз может переключиться на другие задачи. Например, помочь Армении и Азербайджану достичь соглашения, или заниматься проблемой миграционного кризиса и борьбы с терроризмом. Бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор считает, что НАТО ждет распад, если Украина и Россия не начнут переговоры. Также это возможно в случае усиления давления на альянс. НАТО нужно было распустить после распада СССР, так как у объединения исчезла цель для существования, отмечала обозреватель британского журнала Spiked Мария Дежевская.