В Британии призвали распустить НАТО

Обозреватель Spiked назвал ошибкой существование НАТО после распада СССР

13 ноября 2022 в 18:42 Размер текста - 17 +

Отказ от роспуска НАТО считается исторической ошибкой, заявила Мария Дежевская Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Переговоры России и НАТО После распада Советского Союза НАТО следовало распустить, так как у нее не было основания для существования. Об этом заявила обозреватель британского журнала Spiked Мария Дежевская. «НАТО следовало распустить, когда распался Советский Союз, поскольку теперь у нее не было причин для существования. В этом я вслед за многими реалистами внешней политики считаю отказ от роспуска НАТО исторической ошибкой», — приводит Spiked слова Дежевской. Обозреватель отметила, что если бы НАТО была распущена или, по крайней мере, была бы затронута перспектива, то тогда «могло бы быть дипломатическое пространство для переговоров о новых механизмах безопасности, которые могли бы охватывать всю Европу, включая Россию». По ее словам, именно это и было изложено Россией в требованиях, озвученных к НАТО и США в декабре 2021 года, когда РФ шла на переговоры. Ранее депутат Бундестага Севим Дагделен в интервью журналу Global Times заявила, что долгосрочная цель Германии должна заключаться в роспуске НАТО. Депутат сказала, что НАТО является не оборонительным союзом, а самой большой военной машиной в мире.

После распада Советского Союза НАТО следовало распустить, так как у нее не было основания для существования. Об этом заявила обозреватель британского журнала Spiked Мария Дежевская. «НАТО следовало распустить, когда распался Советский Союз, поскольку теперь у нее не было причин для существования. В этом я вслед за многими реалистами внешней политики считаю отказ от роспуска НАТО исторической ошибкой», — приводит Spiked слова Дежевской. Обозреватель отметила, что если бы НАТО была распущена или, по крайней мере, была бы затронута перспектива, то тогда «могло бы быть дипломатическое пространство для переговоров о новых механизмах безопасности, которые могли бы охватывать всю Европу, включая Россию». По ее словам, именно это и было изложено Россией в требованиях, озвученных к НАТО и США в декабре 2021 года, когда РФ шла на переговоры. Ранее депутат Бундестага Севим Дагделен в интервью журналу Global Times заявила, что долгосрочная цель Германии должна заключаться в роспуске НАТО. Депутат сказала, что НАТО является не оборонительным союзом, а самой большой военной машиной в мире.