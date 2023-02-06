Экс-советник Пентагона предрек распад НАТО

06 февраля 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

НАТО не была предназначена для наступления Фото: Министерство обороны Великобритании НАТО распадется, если давление на него продолжится и не начнутся переговоры по решению конфликта на Украине. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. «НАТО создавали как оборонительный альянс, она никогда не предназначалась для наступления. Но с 1990-х годов мы пытаемся использовать альянс как наступательное оружие. И если мы все больше будем давить на НАТО, то альянс распадется», — сказал Макрегор в интервью, которое опубликовано на youtube-канале Redacted News . По его словам, если не начнутся переговоры по Украине, то НАТО будет уничтожена. Если Украина вступит в НАТО, то альянс развалится, считает депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. НАТО нужно было распустить после распада СССР, так как исчезло основание для существования организации, высказывалась обозреватель британского журнала Spiked Мария Дежевская. Также НАТО угрожает желание президента Украины Владимира Зеленского увеличить военную помощь от Запада, передает телеканал 360.

НАТО распадется, если давление на него продолжится и не начнутся переговоры по решению конфликта на Украине. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. «НАТО создавали как оборонительный альянс, она никогда не предназначалась для наступления. Но с 1990-х годов мы пытаемся использовать альянс как наступательное оружие. И если мы все больше будем давить на НАТО, то альянс распадется», — сказал Макрегор в интервью, которое опубликовано на youtube-канале Redacted News. По его словам, если не начнутся переговоры по Украине, то НАТО будет уничтожена. Если Украина вступит в НАТО, то альянс развалится, считает депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. НАТО нужно было распустить после распада СССР, так как исчезло основание для существования организации, высказывалась обозреватель британского журнала Spiked Мария Дежевская. Также НАТО угрожает желание президента Украины Владимира Зеленского увеличить военную помощь от Запада, передает телеканал 360.