Песков: закрытые переговоры Путина и Си Цзиньпина затянулись на несколько часов

Закрытые переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина продолжаются спустя четыре часа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Еще продолжается беседа [Путина и Си Цзиньпина]», — сказал Дмитрий Песков Песков. Его слова приводит РИА Новости
Также о затянувшихся переговорах рассказал журналист Павел Зарубин. «Мы, журналисты, пришли сюда еще два часа назад, так как поступал, вроде бы, сигнал, что вот-вот уже должен был состояться отъезд китайского лидера», — сказал Зарубин в своем
Ранее Си прилетел в Москву с государственным визитом. Лидеры двух держав встретились в Кремле вечером 20 марта, передает «Национальная служба новостей».
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