Песков: закрытые переговоры Путина и Си Цзиньпина затянулись на несколько часов

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Беседа Владимира Путина и Си Цзиньпина продолжается уже более четырех часов Фото:
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Визит Си Цзиньпина в Россию

Закрытые переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина продолжаются спустя четыре часа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Еще продолжается беседа [Путина и Си Цзиньпина]», — сказал Дмитрий Песков Песков. Его слова приводит РИА Новости

Также о затянувшихся переговорах рассказал журналист Павел Зарубин. «Мы, журналисты, пришли сюда еще два часа назад, так как поступал, вроде бы, сигнал, что вот-вот уже должен был состояться отъезд китайского лидера», — сказал Зарубин в своем telegram-канале. По его словам, кортеж готов, но Си все еще не выходит из первого корпуса Кремля.

Ранее Си прилетел в Москву с государственным визитом. Лидеры двух держав встретились в Кремле вечером 20 марта, передает «Национальная служба новостей».

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Закрытые переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина продолжаются спустя четыре часа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Еще продолжается беседа [Путина и Си Цзиньпина]», — сказал Дмитрий Песков Песков. Его слова приводит РИА Новости Также о затянувшихся переговорах рассказал журналист Павел Зарубин. «Мы, журналисты, пришли сюда еще два часа назад, так как поступал, вроде бы, сигнал, что вот-вот уже должен был состояться отъезд китайского лидера», — сказал Зарубин в своем telegram-канале. По его словам, кортеж готов, но Си все еще не выходит из первого корпуса Кремля. Ранее Си прилетел в Москву с государственным визитом. Лидеры двух держав встретились в Кремле вечером 20 марта, передает «Национальная служба новостей».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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