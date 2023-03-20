Песков: закрытые переговоры Путина и Си Цзиньпина затянулись на несколько часов 20 марта 2023 в 22:25 Размер текста - 17 + Беседа Владимира Путина и Си Цзиньпина продолжается уже более четырех часов Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Визит Си Цзиньпина в Россию Закрытые переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина продолжаются спустя четыре часа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Еще продолжается беседа [Путина и Си Цзиньпина]», — сказал Дмитрий Песков Песков. Его слова приводит РИА Новости Также о затянувшихся переговорах рассказал журналист Павел Зарубин. «Мы, журналисты, пришли сюда еще два часа назад, так как поступал, вроде бы, сигнал, что вот-вот уже должен был состояться отъезд китайского лидера», — сказал Зарубин в своем telegram-канале . По его словам, кортеж готов, но Си все еще не выходит из первого корпуса Кремля. Ранее Си прилетел в Москву с государственным визитом. Лидеры двух держав встретились в Кремле вечером 20 марта, передает «Национальная служба новостей». Закрытые переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина продолжаются спустя четыре часа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Еще продолжается беседа [Путина и Си Цзиньпина]», — сказал Дмитрий Песков Песков. Его слова приводит РИА Новости Также о затянувшихся переговорах рассказал журналист Павел Зарубин. «Мы, журналисты, пришли сюда еще два часа назад, так как поступал, вроде бы, сигнал, что вот-вот уже должен был состояться отъезд китайского лидера», — сказал Зарубин в своем telegram-канале. По его словам, кортеж готов, но Си все еще не выходит из первого корпуса Кремля. Ранее Си прилетел в Москву с государственным визитом. Лидеры двух держав встретились в Кремле вечером 20 марта, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям