Си Цзиньпин попрощался с Путиным спустя 4,5 часов беспрерывных переговоров

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Встреча Путина и Си Цзиньпина завершилась спустя 4,5 часа Фото:
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Визит Си Цзиньпина в Россию

Неформальная встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершилась 20 марта. Переговоры длились 4,5 часа.

Китайский лидер покинул Кремль. В общей сложности общение Путина и Си Цзиньпина продлилось почти 4,5 часа, передает РИА Новости. Во вторник, 21 марта лидеры встретятся вновь и проведут полноформатные переговоры.

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что темой встречи станет предложенный китайскими властями, мирный план по конфликту на Украине. Путин встретился с Си Цзиньпином в 16:30 по московскому времени. Их неформальная встреча проходит в Кремле. Переговоры длились дольше, чем планировалось.

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Неформальная встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершилась 20 марта. Переговоры длились 4,5 часа. Китайский лидер покинул Кремль. В общей сложности общение Путина и Си Цзиньпина продлилось почти 4,5 часа, передает РИА Новости. Во вторник, 21 марта лидеры встретятся вновь и проведут полноформатные переговоры. Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что темой встречи станет предложенный китайскими властями, мирный план по конфликту на Украине. Путин встретился с Си Цзиньпином в 16:30 по московскому времени. Их неформальная встреча проходит в Кремле. Переговоры длились дольше, чем планировалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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