Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин прилетел в Москву. Самолет китайского лидера приземлился в аэропорту «Внуково».
«Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву», — сообщает ТАСС. Самолет приземлился в московском аэропорту «Внуково».
Ранее высказывались мнения, что решения, которые будут приняты на переговорах между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, могут трансформировать мир. Перед встречей оба лидера выпустили собственные статьи. Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и Китаем достигли наивысшей точки за всю их историю и поприветствовал конструктивные предложения Китая по разрешению украинского конфликта. Си назвал отношения двух стран стратегическим партнерством всеобъемлющего взаимодействия и отметил, что путь к решению конфликта на Украине лежит через диалог между конфликтующими сторонами.
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