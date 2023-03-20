Си Цзиньпин прилетел в Москву

20 марта 2023 в 15:02 Размер текста - 17 +

Самолет Си Цзиньпина приземлился во «Внуково» Фото: Официальный сайт президента РФ новость из сюжета Визит Си Цзиньпина в Россию Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин прилетел в Москву. Самолет китайского лидера приземлился в аэропорту «Внуково». «Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву», — сообщает ТАСС. Самолет приземлился в московском аэропорту «Внуково». Ранее высказывались мнения, что решения, которые будут приняты на переговорах между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, могут трансформировать мир. Перед встречей оба лидера выпустили собственные статьи. Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и Китаем достигли наивысшей точки за всю их историю и поприветствовал конструктивные предложения Китая по разрешению украинского конфликта. Си назвал отношения двух стран стратегическим партнерством всеобъемлющего взаимодействия и отметил, что путь к решению конфликта на Украине лежит через диалог между конфликтующими сторонами.

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин прилетел в Москву. Самолет китайского лидера приземлился в аэропорту «Внуково». «Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву», — сообщает ТАСС. Самолет приземлился в московском аэропорту «Внуково». Ранее высказывались мнения, что решения, которые будут приняты на переговорах между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, могут трансформировать мир. Перед встречей оба лидера выпустили собственные статьи. Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и Китаем достигли наивысшей точки за всю их историю и поприветствовал конструктивные предложения Китая по разрешению украинского конфликта. Си назвал отношения двух стран стратегическим партнерством всеобъемлющего взаимодействия и отметил, что путь к решению конфликта на Украине лежит через диалог между конфликтующими сторонами.