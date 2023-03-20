Шольц дал неутешительный прогноз по срокам завершения СВО

В Германии убеждены в том, что спецоперация на Украине затянется. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Нужно настраиваться на то, что это еще может продлиться долго», — сказал канцлер, передает ТАСС. По словам Олафа Шольца, Запад должен продолжать поддерживать Киев и не отказываться от него.
Ранее Шольц уже высказывался по поводу сроков завершения СВО. Тогда он отметил, что вряд ли можно всерьез выступать с прогнозами дальнейшего хода боевых действий. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин делал заявление о том, что прекращать спецоперацию на Украине до достижения всех целей России нельзя, так как это не предотвратит, а лишь отложит новую войну.
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