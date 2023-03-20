В Челябинской области создали боевые сушилки для фронта. Видео

21 марта 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

Военные смогут за несколько часов просушить одежду (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинские производители создали боевые сушилки, на которых военные смогут быстро просушить мокрую одежду. Как сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, новое изобретение уже готово к отправке на фронт. «Серебристый лист, вешалка и электрический провод — нехитрую конструкцию придумали и запатентовали южноуральские предприниматели. Считаем, вещь нужная, особенно в сезон дождей. Благодаря ноу-хау бойцы смогут сушить мокрую одежду, а, значит, выполнять боевые задачи в более комфортных условиях», — сообщил URA.RU Рыжий. По словам производителей, пустая сушилка нагревается до 45 градусов и ей можно отапливать помещение. Если же на нее повесить мокрую одежду, то нагрев увеличится до 75 градусов. Военная куртка может просохнуть за несколько часов. Ранее Рыжий рассказал об отправке на фронт целой партии технических устройств, одежды и обуви. Бойцов начинают готовить к весенней оттепели. Для них собирают новые комплекты камуфляжа и кроссовок.

Челябинские производители создали боевые сушилки, на которых военные смогут быстро просушить мокрую одежду. Как сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, новое изобретение уже готово к отправке на фронт. «Серебристый лист, вешалка и электрический провод — нехитрую конструкцию придумали и запатентовали южноуральские предприниматели. Считаем, вещь нужная, особенно в сезон дождей. Благодаря ноу-хау бойцы смогут сушить мокрую одежду, а, значит, выполнять боевые задачи в более комфортных условиях», — сообщил URA.RU Рыжий. По словам производителей, пустая сушилка нагревается до 45 градусов и ей можно отапливать помещение. Если же на нее повесить мокрую одежду, то нагрев увеличится до 75 градусов. Военная куртка может просохнуть за несколько часов. Ранее Рыжий рассказал об отправке на фронт целой партии технических устройств, одежды и обуви. Бойцов начинают готовить к весенней оттепели. Для них собирают новые комплекты камуфляжа и кроссовок.