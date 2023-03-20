Челябинцы готовят бойцов к теплому сезону

Челябинцы собирают летние вещи бойцам на передовую

Бойцам требуется летняя форма и кроссовки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Челябинские волонтеры собирают для артиллеристов, танкистов, мотострелков и рядовых мобилизованных обмундирование к летнему сезону. Военнослужащим требуются сотни летних форм «Мох» и десятки пар кроссовок.

«Уважаемые управляющие и владельцы компаний, если вы сможете перекрыть какие-то пункты из списков, солдаты будут вам очень признательны. Обязуюсь поблагодарить каждое предприятие и отчитаться за доставку гуманитарной помощи», — сообщает представитель волонтеров Надежда П. в соцсети «ВКонтакте».

Согласно заявке от артиллерии, военным кроме прочего требуются до 35 пар кроссовок и защитные костюмы «Горки». Танкистам необходимы 50 пар сапог либо берцев размером от 42 до 46, а также сто летних форм «Мох». Еще 50 аналогичных форм попросили отправить мотострелки, а рядовым мобилизованным нужны маскировочные костюмы «Леший».

С началом спецоперации регионы присоединились к акциям сбора и отправки мобилизованным необходимых вещей. Кроме продуктов питания и одежды бойцам направляют детские письма и рисунки.