20 марта 2023

Челябинцы готовят бойцов к теплому сезону

Челябинцы собирают летние вещи бойцам на передовую
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных из Советского военкомата. Челябинск , амуниция, рюкзак, снаряжение, мобилизация
Бойцам требуется летняя форма и кроссовки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Челябинские волонтеры собирают для артиллеристов, танкистов, мотострелков и рядовых мобилизованных обмундирование к летнему сезону. Военнослужащим требуются сотни летних форм «Мох» и десятки пар кроссовок.

«Уважаемые управляющие и владельцы компаний, если вы сможете перекрыть какие-то пункты из списков, солдаты будут вам очень признательны. Обязуюсь поблагодарить каждое предприятие и отчитаться за доставку гуманитарной помощи», — сообщает представитель волонтеров Надежда П. в соцсети «ВКонтакте».

Согласно заявке от артиллерии, военным кроме прочего требуются до 35 пар кроссовок и защитные костюмы «Горки». Танкистам необходимы 50 пар сапог либо берцев размером от 42 до 46, а также сто летних форм «Мох». Еще 50 аналогичных форм попросили отправить мотострелки, а рядовым мобилизованным нужны маскировочные костюмы «Леший».

С началом спецоперации регионы присоединились к акциям сбора и отправки мобилизованным необходимых вещей. Кроме продуктов питания и одежды бойцам направляют детские письма и рисунки.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинские волонтеры собирают для артиллеристов, танкистов, мотострелков и рядовых мобилизованных обмундирование к летнему сезону. Военнослужащим требуются сотни летних форм «Мох» и десятки пар кроссовок. «Уважаемые управляющие и владельцы компаний, если вы сможете перекрыть какие-то пункты из списков, солдаты будут вам очень признательны. Обязуюсь поблагодарить каждое предприятие и отчитаться за доставку гуманитарной помощи», — сообщает представитель волонтеров Надежда П. в соцсети «ВКонтакте». Согласно заявке от артиллерии, военным кроме прочего требуются до 35 пар кроссовок и защитные костюмы «Горки». Танкистам необходимы 50 пар сапог либо берцев размером от 42 до 46, а также сто летних форм «Мох». Еще 50 аналогичных форм попросили отправить мотострелки, а рядовым мобилизованным нужны маскировочные костюмы «Леший». С началом спецоперации регионы присоединились к акциям сбора и отправки мобилизованным необходимых вещей. Кроме продуктов питания и одежды бойцам направляют детские письма и рисунки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...