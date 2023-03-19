19 марта 2023
18 марта 2023
17 марта 2023

Челябинцы отправили на фронт весенние сапоги и квадрокоптеры. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие центра воспитания Z. Екатеринбург, квадрокоптер, бпла, дрон, коптер, бла, mavic2
Технические устройства помогут разведчикам в работе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Челябинской области собрали для бойцов на фронте комплекты весенних сапог и квадрокоптеры. Как сообщил URA.RU 20 марта руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, партия гуманитарного конвоя уже направляется на передовую.

«Грузовик для южноуральских бойцов загрузили практически полностью. В нем: дизельный генератор, 200 спальных мешков, 200 пар весенних сапог, 100 комплектов термобелья, 100 налобных фонарей, продукты, медикаменты, средства гигиены. Список можно продолжать долго», — сообщил URA.RU Рыжий.

Он отметил, что бойцам также отправили технические средства. Для военных закупили квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, прицелы, кронштейны и зарядные устройства. Оснащение очень пригодится разведчикам.

Помимо устройств и одежды бойцам отправили детские письма. Это станет самым трогательным подарком. Каждое послание от детей отправляется военнослужащим.

ОНФ помогает бойцам с начала спецоперации. За все время на передовую было отправлено несколько сотен тонн гуманитарного груза. Бойцы отправляют ответные видео, в котором благодарят всех причастных к сборам.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Челябинской области собрали для бойцов на фронте комплекты весенних сапог и квадрокоптеры. Как сообщил URA.RU 20 марта руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, партия гуманитарного конвоя уже направляется на передовую. «Грузовик для южноуральских бойцов загрузили практически полностью. В нем: дизельный генератор, 200 спальных мешков, 200 пар весенних сапог, 100 комплектов термобелья, 100 налобных фонарей, продукты, медикаменты, средства гигиены. Список можно продолжать долго», — сообщил URA.RU Рыжий. Он отметил, что бойцам также отправили технические средства. Для военных закупили квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, прицелы, кронштейны и зарядные устройства. Оснащение очень пригодится разведчикам. Помимо устройств и одежды бойцам отправили детские письма. Это станет самым трогательным подарком. Каждое послание от детей отправляется военнослужащим. ОНФ помогает бойцам с начала спецоперации. За все время на передовую было отправлено несколько сотен тонн гуманитарного груза. Бойцы отправляют ответные видео, в котором благодарят всех причастных к сборам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...