Технические устройства помогут разведчикам в работе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Челябинской области собрали для бойцов на фронте комплекты весенних сапог и квадрокоптеры. Как сообщил URA.RU 20 марта руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, партия гуманитарного конвоя уже направляется на передовую.

«Грузовик для южноуральских бойцов загрузили практически полностью. В нем: дизельный генератор, 200 спальных мешков, 200 пар весенних сапог, 100 комплектов термобелья, 100 налобных фонарей, продукты, медикаменты, средства гигиены. Список можно продолжать долго», — сообщил URA.RU Рыжий.

Он отметил, что бойцам также отправили технические средства. Для военных закупили квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, прицелы, кронштейны и зарядные устройства. Оснащение очень пригодится разведчикам.

Помимо устройств и одежды бойцам отправили детские письма. Это станет самым трогательным подарком. Каждое послание от детей отправляется военнослужащим.

ОНФ помогает бойцам с начала спецоперации. За все время на передовую было отправлено несколько сотен тонн гуманитарного груза. Бойцы отправляют ответные видео, в котором благодарят всех причастных к сборам.