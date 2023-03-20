Пермская станция скорой помощи не смогла получить миллионы рублей от cкандальной компании

Пермская станция скорой помощи не смогла получить миллионы рублей от скандальной компании

Машины скорой помощи приезжали на вызовы с опозданием, выяснилось в суде Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермской станции скорой медицинской помощи не удалось отсудить у компании «Феникс-Логистика», подконтрольной бизнесмену Евгению Фридману, 16,6 млн рублей. Иск рассматривался арбитражным судом Пермского края. В судебном решении указано, что в 2019 году между сторонами был заключен гражданско-правовой договор. Согласно ему «Феникс-Логистика» должна была своевременно предоставлять машины скорой помощи на вызовы, однако нарушила условия контракта.

«При исполнении контракта исполнителем неоднократно, нарушались сроки предоставления транспортных средств, что подтверждается заявками на предоставление автомобилей скорой медицинской помощи и актами сдачи-приемки услуг. Общее время просрочки в течение срока действия контракта составило 136 часов 41 минут», — сказано в решении суда.

Ответчик («Феникс-Логистика») в суде признал факт нарушения условий контракта, попросив суд снизить сумму неустойки и штрафа «до разумных пределов». В итоге арбитражный суд Пермского края удовлетворил исковые требования станции скорой помощи частично. С ООО «Феникс-Логистика» в пользу истца взысканы пени в размере 1 077 рублей 59 копеек, а также штраф в размере 50 000 рублей.

ООО «Феникс-Логистика» предоставляет машины скорой помощи и водителей для них. Она неоднократно оказывалась в центре скандалов из-за невыплат зарплат водителям.