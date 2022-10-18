Скандальный бизнесмен вновь оставил без зарплаты водителей пермских скорых

19 октября 2022 в 18:45 Размер текста - 17 +

Водители машин скорой помощи несколько месяцев не получают зарплату Фото: Алексей Глазырин © URA.RU новость из сюжета Владельца скорых, работающих по всему Уралу, подозревают в нарушении закона Водители машин скорой помощи, обслуживающих города бывшего Кизеловского угольного бассейна (Пермский край), вновь пожаловались на задержку зарплат. Об этом URA.RU рассказал один из водителей, Артем Симаков. Он пояснил, что задержки с выплатами зарплаты «продолжается на протяжении года». Мы, водители неотложной медпомощи, не получили зарплату за два месяца: август, сентябрь. С 1 октября у нас закончился трудовой договор с ООО «Феникс-Логистика» (компания находится в Перми по адресу: Окулова, 75), по окончанию которого Фридман Е.М. должен был закрыть все выплаты», — отметил Симаков. Евгений Фридман в телефонном разговоре отказался отвечать на вопросы корреспондента URA.RU сославшись на занятость. URA.RU рассказывало, что компании, подконтрольные Фридману (в том числе «Феникс-Логистика»), оказывают логистические услуги по предоставлению машин скорой помощи и водителей для них. Так, ООО «Феникс-Логистика» обслуживало города Кизел, Гремячинск и Губаха. Ранее компании бизнесмена неоднократно оказывались в центре скандала. Так, водители скорых, которым не платили зарплату, угрожали устроить голодовку и обращались в прокуратуру. На днях судебный иск к компании «Феникс-Логистика» подала Пермская станция скорой медицинской помощи. Информация содержится в картотеке Арбитражного суда Пермского края. Сумма исковой претензии составляет 16 578 473 рубля, пояснили URA.RU в пресс-службе суда. «Речь идет о выплате неустойки по договору от 2019 года, заключенному между истцом и ответчиком. В заявлении истца указано, что со стороны ООО Феникс-Логистика» были допущены нарушения по срокам предоставления транспортных средств. Общее время просрочки составляет 146 часов», — сообщали в суде. В пресс-службе министерства здравоохранения края URA.RU затруднились прокомментировать данную информацию.

Водители машин скорой помощи, обслуживающих города бывшего Кизеловского угольного бассейна (Пермский край), вновь пожаловались на задержку зарплат. Об этом URA.RU рассказал один из водителей, Артем Симаков. Он пояснил, что задержки с выплатами зарплаты «продолжается на протяжении года». Мы, водители неотложной медпомощи, не получили зарплату за два месяца: август, сентябрь. С 1 октября у нас закончился трудовой договор с ООО «Феникс-Логистика» (компания находится в Перми по адресу: Окулова, 75), по окончанию которого Фридман Е.М. должен был закрыть все выплаты», — отметил Симаков. Евгений Фридман в телефонном разговоре отказался отвечать на вопросы корреспондента URA.RU сославшись на занятость. URA.RU рассказывало, что компании, подконтрольные Фридману (в том числе «Феникс-Логистика»), оказывают логистические услуги по предоставлению машин скорой помощи и водителей для них. Так, ООО «Феникс-Логистика» обслуживало города Кизел, Гремячинск и Губаха. Ранее компании бизнесмена неоднократно оказывались в центре скандала. Так, водители скорых, которым не платили зарплату, угрожали устроить голодовку и обращались в прокуратуру. На днях судебный иск к компании «Феникс-Логистика» подала Пермская станция скорой медицинской помощи. Информация содержится в картотеке Арбитражного суда Пермского края. Сумма исковой претензии составляет 16 578 473 рубля, пояснили URA.RU в пресс-службе суда. «Речь идет о выплате неустойки по договору от 2019 года, заключенному между истцом и ответчиком. В заявлении истца указано, что со стороны ООО Феникс-Логистика» были допущены нарушения по срокам предоставления транспортных средств. Общее время просрочки составляет 146 часов», — сообщали в суде. В пресс-службе министерства здравоохранения края URA.RU затруднились прокомментировать данную информацию.