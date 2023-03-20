20 марта 2023

В Челябинской области сохраняется высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом среди взрослых

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Эпидпорог среди взрослых превышен на 27,1% Фото:

В Челябинской области сохраняется неблагополучная обстановка по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Взрослые болеют больше, эпидемиологический порог превышен на 27,1%, сообщили 21 марта в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

«Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ по всем группам населения ниже эпидемического порога на 5,4%. Эпидемиологический порог заболеваемости превышен среди взрослых на 27,1%», — сообщили в пресс-службе.

По данным службы, на 20 марта учебный процесс приостановлен в трех классах двух школ. В области продолжает действовать комплексный план мероприятий по борьбе с гриппом и другими ОРВИ. Проводятся широкомасштабные противоэпидемические мероприятия.

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В Челябинской области сохраняется неблагополучная обстановка по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Взрослые болеют больше, эпидемиологический порог превышен на 27,1%, сообщили 21 марта в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. «Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ по всем группам населения ниже эпидемического порога на 5,4%. Эпидемиологический порог заболеваемости превышен среди взрослых на 27,1%», — сообщили в пресс-службе. По данным службы, на 20 марта учебный процесс приостановлен в трех классах двух школ. В области продолжает действовать комплексный план мероприятий по борьбе с гриппом и другими ОРВИ. Проводятся широкомасштабные противоэпидемические мероприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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