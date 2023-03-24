Шойгу наградил девушек, отразивших атаку беспилотников в Крыму

Глава Минобороны РФ Шойгу наградил военнослужащих орденами Мужества
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу наградил военнослужащих, отразивших атаку беспилотников в Республике Крым, орденами Мужества. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Военные, отразившие атаку беспилотников на Крым, награждены орденами Мужества», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Отмечается, что среди военнослужащих, представленных к наградам, присутствуют две девушки, которые сбили два из трех беспилотников.
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