Шойгу наградил девушек, отразивших атаку беспилотников в Крыму

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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Глава Минобороны РФ Шойгу наградил военнослужащих орденами Мужества Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу наградил военнослужащих, отразивших атаку беспилотников в Республике Крым, орденами Мужества. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Военные, отразившие атаку беспилотников на Крым, награждены орденами Мужества», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Отмечается, что среди военнослужащих, представленных к наградам, присутствуют две девушки, которые сбили два из трех беспилотников.

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Министр обороны России Сергей Шойгу наградил военнослужащих, отразивших атаку беспилотников в Республике Крым, орденами Мужества. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Военные, отразившие атаку беспилотников на Крым, награждены орденами Мужества», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Отмечается, что среди военнослужащих, представленных к наградам, присутствуют две девушки, которые сбили два из трех беспилотников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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