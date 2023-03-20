Прокуратура Пермского края закупает жилье на 11 миллионов рублей

Прокуратура Пермского края намерена приобрести жилую недвижимость для собственных нужд. Электронные аукционы размещены на сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС «Закупки»). Так, в Березниках селе Орда и поселке Куеда надзорное ведомство намерено закупить квартиры, а в поселке Гайны — дом.
«Приобретение жилого помещения (квартира); жилого дома для нужд прокуратуры Пермского края. Место исполнения: Пермский край, г. Березники, с. Орда, п. Куеда, п. Гайны», — говорится в представленной информации. Итоги аукционов будут подведены 24 марта.
Так, в Березниках прокуратура намерена купить трехкомнатную квартиру общей площадью не менее 60 квадратных метров. При этом дом должен быть сдан в эксплуатацию не ранее 2021 года. Начальная цена контракта — 3,3 млн рублей. На закупку жилья в Орде, Куеде и Гайнах ведомство рассчитывает потратить в совокупности 7,7 млн рублей. Контракт должен быть исполнен в срок до 15 июня.
В 2021 году прокуратура искала для покупки в центре Перми квартиру площадью не менее 110 квадратных метра. На приобретение недвижимости надзорное ведомство готово было потратить свыше 11 млн рублей.
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