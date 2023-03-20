Прокуратура Пермского края закупает жилье на 11 миллионов рублей

21 марта 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Прокуратура ищет квартиры и дом для собственных нужд Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прокуратура Пермского края намерена приобрести жилую недвижимость для собственных нужд. Электронные аукционы размещены на сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС «Закупки»). Так, в Березниках селе Орда и поселке Куеда надзорное ведомство намерено закупить квартиры, а в поселке Гайны — дом. «Приобретение жилого помещения (квартира); жилого дома для нужд прокуратуры Пермского края. Место исполнения: Пермский край, г. Березники, с. Орда, п. Куеда, п. Гайны», — говорится в представленной информации. Итоги аукционов будут подведены 24 марта. Так, в Березниках прокуратура намерена купить трехкомнатную квартиру общей площадью не менее 60 квадратных метров. При этом дом должен быть сдан в эксплуатацию не ранее 2021 года. Начальная цена контракта — 3,3 млн рублей. На закупку жилья в Орде, Куеде и Гайнах ведомство рассчитывает потратить в совокупности 7,7 млн рублей. Контракт должен быть исполнен в срок до 15 июня. В 2021 году прокуратура искала для покупки в центре Перми квартиру площадью не менее 110 квадратных метра. На приобретение недвижимости надзорное ведомство готово было потратить свыше 11 млн рублей.

Прокуратура Пермского края намерена приобрести жилую недвижимость для собственных нужд. Электронные аукционы размещены на сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС «Закупки»). Так, в Березниках селе Орда и поселке Куеда надзорное ведомство намерено закупить квартиры, а в поселке Гайны — дом. «Приобретение жилого помещения (квартира); жилого дома для нужд прокуратуры Пермского края. Место исполнения: Пермский край, г. Березники, с. Орда, п. Куеда, п. Гайны», — говорится в представленной информации. Итоги аукционов будут подведены 24 марта. Так, в Березниках прокуратура намерена купить трехкомнатную квартиру общей площадью не менее 60 квадратных метров. При этом дом должен быть сдан в эксплуатацию не ранее 2021 года. Начальная цена контракта — 3,3 млн рублей. На закупку жилья в Орде, Куеде и Гайнах ведомство рассчитывает потратить в совокупности 7,7 млн рублей. Контракт должен быть исполнен в срок до 15 июня. В 2021 году прокуратура искала для покупки в центре Перми квартиру площадью не менее 110 квадратных метра. На приобретение недвижимости надзорное ведомство готово было потратить свыше 11 млн рублей.