Аналитики назвали самые дорогие авианаправления из Сургута

Aviasales: в апреле самыми дорогими авианаправлениями из Сургута стали Махачкала и Сочи

22 марта 2023 в 06:51 Размер текста - 17 +

В топ популярных авианаправлений из Сургута вошли Сочи, Махачкала и Москва Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Среди популярных направлений для путешествий на самолете у жителей Сургута (ХМАО) самыми дорогими стали Махачкала и Сочи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Aviasales. Аналитики сервиса по поиску авиабилетов проанализировали данные бронирований с отправлением в апреле. «Топ бронирований на апрель. Махачкала, средний чек поездки в обе стороны — 21 300 рублей. Сочи — 21 200 рублей», — сообщили в Aviasales. В топ также вошли Санкт-Петербург, Москва и Новосибирск. Средняя стоимость перелета в столицу и обратно для сургутян составляет 11,2 тысячи рублей, в Санкт-Петербург — 12,8 тысячи рублей, в Новосибирск — 9 тысяч рублей. Среди заграничных направлений у жителей Сургута востребованы Объединенные Арабские Эмираты. За поездку в обе стороны необходимо отдать 51 700 рублей. Перелет в Армению обойдется в 23 800 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что авиапутешествие из Сургута в Москву в марте стало самым дешевым среди популярных у местных жителей. Средний чек перелета составил 8200 рублей.

Среди популярных направлений для путешествий на самолете у жителей Сургута (ХМАО) самыми дорогими стали Махачкала и Сочи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Aviasales. Аналитики сервиса по поиску авиабилетов проанализировали данные бронирований с отправлением в апреле. «Топ бронирований на апрель. Махачкала, средний чек поездки в обе стороны — 21 300 рублей. Сочи — 21 200 рублей», — сообщили в Aviasales. В топ также вошли Санкт-Петербург, Москва и Новосибирск. Средняя стоимость перелета в столицу и обратно для сургутян составляет 11,2 тысячи рублей, в Санкт-Петербург — 12,8 тысячи рублей, в Новосибирск — 9 тысяч рублей. Среди заграничных направлений у жителей Сургута востребованы Объединенные Арабские Эмираты. За поездку в обе стороны необходимо отдать 51 700 рублей. Перелет в Армению обойдется в 23 800 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что авиапутешествие из Сургута в Москву в марте стало самым дешевым среди популярных у местных жителей. Средний чек перелета составил 8200 рублей.