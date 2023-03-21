Аналитики назвали самые дорогие авианаправления из Сургута

Среди популярных направлений для путешествий на самолете у жителей Сургута (ХМАО) самыми дорогими стали Махачкала и Сочи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Aviasales. Аналитики сервиса по поиску авиабилетов проанализировали данные бронирований с отправлением в апреле.
«Топ бронирований на апрель. Махачкала, средний чек поездки в обе стороны — 21 300 рублей. Сочи — 21 200 рублей», — сообщили в Aviasales.
В топ также вошли Санкт-Петербург, Москва и Новосибирск. Средняя стоимость перелета в столицу и обратно для сургутян составляет 11,2 тысячи рублей, в Санкт-Петербург — 12,8 тысячи рублей, в Новосибирск — 9 тысяч рублей. Среди заграничных направлений у жителей Сургута востребованы Объединенные Арабские Эмираты. За поездку в обе стороны необходимо отдать 51 700 рублей. Перелет в Армению обойдется в 23 800 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что авиапутешествие из Сургута в Москву в марте стало самым дешевым среди популярных у местных жителей. Средний чек перелета составил 8200 рублей.
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