Пока только трое пермяков решились приобрести новинку Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На дороги Перми выехали первые автомобили, произведенные под обновленным брендом «Москвич». Как рассказали URA.RU в автосалоне «Сатурн-Р», пока пермяки у разных дилеров приобрели три кроссовера.

«По всему городу купили три автомобиля „Москвич 3“. Но продажи стартовали недавно, так что надеемся они активизируются», — рассказал менеджер салона корреспонденту агентства.

По данным агентства «АВТОСТАТ», по всей России за февраль продали 57 новых автомобилей «Москвич». Большинство покупателей из Москвы и Санкт-Петербурга. Как рассказывало URA.RU, в пермские автосалоны новые «Москвичи» поступили в конце февраля.

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