21 марта 2023

Пермяки начали покупать новые «Москвичи». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль
Пока только трое пермяков решились приобрести новинку Фото:

На дороги Перми выехали первые автомобили, произведенные под обновленным брендом «Москвич». Как рассказали URA.RU в автосалоне «Сатурн-Р», пока пермяки у разных дилеров приобрели три кроссовера.

«По всему городу купили три автомобиля „Москвич 3“. Но продажи стартовали недавно, так что надеемся они активизируются», — рассказал менеджер салона корреспонденту агентства.

По данным агентства «АВТОСТАТ», по всей России за февраль продали 57 новых автомобилей «Москвич». Большинство покупателей из Москвы и Санкт-Петербурга. Как рассказывало URA.RU, в пермские автосалоны новые «Москвичи» поступили в конце февраля.

Автомобиль "Москвич 3" в автосалоне "Сатурн - Р auto". Пермь
Салоны полны новых автомобилей
Фото:
Автомобиль "Москвич 3" в автосалоне "Сатурн - Р auto". Пермь
Цвет можно выбрать
Фото:
Автомобиль "Москвич 3" в автосалоне "Сатурн - Р auto". Пермь
Машина с вариатором обойдется дороже
Фото:
Автомобиль "Москвич 3" в автосалоне "Сатурн - Р auto". Пермь
Русификацию мультимедийной системы производитель откорректировал не так давно
Фото:
Автомобиль "Москвич 3" в автосалоне "Сатурн - Р auto". Пермь
Многие россияне ездили еще на машинах с таким логотипом
Фото:

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На дороги Перми выехали первые автомобили, произведенные под обновленным брендом «Москвич». Как рассказали URA.RU в автосалоне «Сатурн-Р», пока пермяки у разных дилеров приобрели три кроссовера. «По всему городу купили три автомобиля „Москвич 3“. Но продажи стартовали недавно, так что надеемся они активизируются», — рассказал менеджер салона корреспонденту агентства. По данным агентства «АВТОСТАТ», по всей России за февраль продали 57 новых автомобилей «Москвич». Большинство покупателей из Москвы и Санкт-Петербурга. Как рассказывало URA.RU, в пермские автосалоны новые «Москвичи» поступили в конце февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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