В пермские магазины поступили новые автомобили «Москвич»

27 февраля 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

Скоро пермяки смогут на него посмотреть «вживую» Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва В пермские магазины поступили первые новые автомобили «Москвич». На сайте официальных дилеров «Сильвер Моторс» и «Сартурн-Р-Авто» появились объявления о продажах. «Москвич 3. По специальной цене — до конца февраля „в Сильвер Моторс“! От 1 970 000 рублей», — указано на сайте дилера. На сайте «Сатурн-Р-Авто» размещены к продаже отдельные позиции «Москвича»: с механической коробкой и вариатор. Правда, прочитать подробнее о каждом пока не получается — страница выдает ошибку. Еще один дилер VERRA сообщил «Коммерсант-Прикамье», что шоурум «Москвича» в автоцентре на шоссе Космонавтов, 306 уже подготовили. По данным издания, все дилеры получили автомобили, но продавать их смогут только после аудита автоцентров, который проведет автозавод «Москвич». Если все пройдут проверку — салоны откроются 1 марта. Завод Renault в России был переименован из ЗАО «Рено Россия» в АО «Московский автомобильный завод «Москвич». Контроль над предприятием получили столичные власти. Сообщалось также, что в России готовятся запустить производство автомобилей с одноименным названием, а также марок «Волга» и «Победа».

В пермские магазины поступили первые новые автомобили «Москвич». На сайте официальных дилеров «Сильвер Моторс» и «Сартурн-Р-Авто» появились объявления о продажах. «Москвич 3. По специальной цене — до конца февраля „в Сильвер Моторс“! От 1 970 000 рублей», — указано на сайте дилера. На сайте «Сатурн-Р-Авто» размещены к продаже отдельные позиции «Москвича»: с механической коробкой и вариатор. Правда, прочитать подробнее о каждом пока не получается — страница выдает ошибку. Еще один дилер VERRA сообщил «Коммерсант-Прикамье», что шоурум «Москвича» в автоцентре на шоссе Космонавтов, 306 уже подготовили. По данным издания, все дилеры получили автомобили, но продавать их смогут только после аудита автоцентров, который проведет автозавод «Москвич». Если все пройдут проверку — салоны откроются 1 марта. Завод Renault в России был переименован из ЗАО «Рено Россия» в АО «Московский автомобильный завод «Москвич». Контроль над предприятием получили столичные власти. Сообщалось также, что в России готовятся запустить производство автомобилей с одноименным названием, а также марок «Волга» и «Победа».