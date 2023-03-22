Песков: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали во время встречи «формулу мира»

Украинский план регулирования конфликта с Россией не обсуждался между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Нет, украинский мирный план не обсуждался. Был обмен мнениями по положениям, который содержит китайский мирный план. А украинский мирный план — это уже скорее вопрос, который касается двусторонних отношений Китая и Украины», — заявил Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил «формулу мира» для решения конфликта с Россией.
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