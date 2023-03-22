Бьюти-мастера в ХМАО стали зарабатывать больше чиновников

23 марта 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Топовым мастерам удается зарабатывать более 100 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО топовые мастера ногтевого сервиса стали зарабатывать по 100-150 тысяч рублей. Это превышает среднюю зарплату чиновников и госслужащих в регионе почти в два раза. Ситуацию URA.RU обсудило с участниками рынка. «На потоке можно заработать и 150 тысяч. Знаю людей, которые зарабатывают до 200 тысяч. Все зависит от фантазии мастеров и количества клиентов. Ну и каждый себя оценивает по разному и приобретает материалы в разных местах. На своем опыте скажу, когда у меня стало клиентов больше, конечно, у меня и зарплата выросла», — комментирует журналисту агентства мастер ногтевого сервиса Мария из Нижневартовска. Согласно доступным вакансиям на сайтах «Авито» и Head Hunter, чиновникам предлагают зарплату от 60 до 80 тысяч рублей. По словам предпринимателей, разбег цен на маникюр в регионе крайне большой — от 600 рублей до 3,5 тысяч. «Конечно, чтобы хорошо зарабатывать, нужно и хорошо работать. Принимать хотя бы пять клиентов в день и иметь соответствующий прайс. У тех, кто особо не напрягается, чистыми выходит тысяч 50, ну может 60 тысяч в месяц», — рассказывает другая предпринимательница из Сургута. Ранее URA.RU рассказывало, что в барбершопах ХМАО заявили о повышении цен. Стоимость чека в в мужских парикмахерских выросла на 10-20%.

В ХМАО топовые мастера ногтевого сервиса стали зарабатывать по 100-150 тысяч рублей. Это превышает среднюю зарплату чиновников и госслужащих в регионе почти в два раза. Ситуацию URA.RU обсудило с участниками рынка. «На потоке можно заработать и 150 тысяч. Знаю людей, которые зарабатывают до 200 тысяч. Все зависит от фантазии мастеров и количества клиентов. Ну и каждый себя оценивает по разному и приобретает материалы в разных местах. На своем опыте скажу, когда у меня стало клиентов больше, конечно, у меня и зарплата выросла», — комментирует журналисту агентства мастер ногтевого сервиса Мария из Нижневартовска. Согласно доступным вакансиям на сайтах «Авито» и Head Hunter, чиновникам предлагают зарплату от 60 до 80 тысяч рублей. По словам предпринимателей, разбег цен на маникюр в регионе крайне большой — от 600 рублей до 3,5 тысяч. «Конечно, чтобы хорошо зарабатывать, нужно и хорошо работать. Принимать хотя бы пять клиентов в день и иметь соответствующий прайс. У тех, кто особо не напрягается, чистыми выходит тысяч 50, ну может 60 тысяч в месяц», — рассказывает другая предпринимательница из Сургута. Ранее URA.RU рассказывало, что в барбершопах ХМАО заявили о повышении цен. Стоимость чека в в мужских парикмахерских выросла на 10-20%.