В барбершопах ХМАО заявили о повышении цен

10 января 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

Стоимость чека выросла до 20% Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В ХМАО мужские парикмахерские поднимают цены на стрижки и остальные услуги. Стоимость чека в барбершопах выросла на 10-20%. URA.RU обсудило ситуацию с участниками рынка. «В некоторых наших точках цены поднялись к концу прошлого года, а в оставшихся повышаются сейчас. Похожая история у барберов в других заведениях по округу. Стоимость стала выше где-то на 10-20%. И это мы еще долго держались, потому что многие повысили прошлой весной. Но сейчас удерживать старые цены уже не получается. Хорошее оборудование стоит приличных денег», — пояснил корреспонденту агентства мастер крупной региональной сети мужских парикмахерских. При этом в ряде заведений, где повышения цен прошли ранее, говорят, что вновь поднимать цены не планируют. «Только с момента ввода санкций [повышали цены]. Пока что расходники вновь не подорожали. Когда они взлетели вверх, нам пришлось поднять цены. Если стрижка стоила, например, 1400 рублей, то сейчас — полторы тысячи», — сказал в разговоре с журналистом агентства администратор мужской парикмахерской Big Bro Дмитрий в Сургуте. Ранее URA.RU рассказывало, что бьюти-мастера в ХМАО повышают цены из-за санкций. Югорские мастера пирсинга, татуировок и студии ногтевого сервиса были вынуждены также менять поставщиков. Проблемы с логистикой и удорожание материалов и услуг в России началось из-за санкций недружественных стран. Они ввели их после начала спецоперации России на территории Украины. Впрочем президент Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО мужские парикмахерские поднимают цены на стрижки и остальные услуги. Стоимость чека в барбершопах выросла на 10-20%. URA.RU обсудило ситуацию с участниками рынка. «В некоторых наших точках цены поднялись к концу прошлого года, а в оставшихся повышаются сейчас. Похожая история у барберов в других заведениях по округу. Стоимость стала выше где-то на 10-20%. И это мы еще долго держались, потому что многие повысили прошлой весной. Но сейчас удерживать старые цены уже не получается. Хорошее оборудование стоит приличных денег», — пояснил корреспонденту агентства мастер крупной региональной сети мужских парикмахерских. При этом в ряде заведений, где повышения цен прошли ранее, говорят, что вновь поднимать цены не планируют. «Только с момента ввода санкций [повышали цены]. Пока что расходники вновь не подорожали. Когда они взлетели вверх, нам пришлось поднять цены. Если стрижка стоила, например, 1400 рублей, то сейчас — полторы тысячи», — сказал в разговоре с журналистом агентства администратор мужской парикмахерской Big Bro Дмитрий в Сургуте. Ранее URA.RU рассказывало, что бьюти-мастера в ХМАО повышают цены из-за санкций. Югорские мастера пирсинга, татуировок и студии ногтевого сервиса были вынуждены также менять поставщиков. Проблемы с логистикой и удорожание материалов и услуг в России началось из-за санкций недружественных стран. Они ввели их после начала спецоперации России на территории Украины. Впрочем президент Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР.