Магнитогорец брызнул в инспектора ГИБДД газовым баллончиком из-за провала экзамена по вождению

22 марта 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

Материалы направлены в следственные органы СУ СКР по области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Магнитогорска (Челябинская область) распылил содержимое газового баллончика в лицо сотрудника Госавтоинспекции, после того как не справился с выполнением задания на автодроме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «21 марта во время проведения экзаменов на право управления транспортными средствами курсант не справился с выполнением задания на автодроме. Не согласившись с решением компетентного сотрудника, 18-летний молодой человек распылил содержимое газового баллончика в лицо Госавтоинспектору. Противоправные действия правонарушителя были пресечены», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. С химическим ожогом обоих глаз сотрудник обратился в медучреждение. В дальнейшем ему было назначено амбулаторное лечение. Собранные по данному инциденту материалы направлены в следственные органы СУ СКР по области для принятия процессуального решения.

Житель Магнитогорска (Челябинская область) распылил содержимое газового баллончика в лицо сотрудника Госавтоинспекции, после того как не справился с выполнением задания на автодроме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «21 марта во время проведения экзаменов на право управления транспортными средствами курсант не справился с выполнением задания на автодроме. Не согласившись с решением компетентного сотрудника, 18-летний молодой человек распылил содержимое газового баллончика в лицо Госавтоинспектору. Противоправные действия правонарушителя были пресечены», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. С химическим ожогом обоих глаз сотрудник обратился в медучреждение. В дальнейшем ему было назначено амбулаторное лечение. Собранные по данному инциденту материалы направлены в следственные органы СУ СКР по области для принятия процессуального решения.