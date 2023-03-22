Магнитогорец брызнул в инспектора ГИБДД газовым баллончиком из-за провала экзамена по вождению

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Материалы направлены в следственные органы СУ СКР по области Фото:

Житель Магнитогорска (Челябинская область) распылил содержимое газового баллончика в лицо сотрудника Госавтоинспекции, после того как не справился с выполнением задания на автодроме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«21 марта во время проведения экзаменов на право управления транспортными средствами курсант не справился с выполнением задания на автодроме. Не согласившись с решением компетентного сотрудника, 18-летний молодой человек распылил содержимое газового баллончика в лицо Госавтоинспектору. Противоправные действия правонарушителя были пресечены», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

С химическим ожогом обоих глаз сотрудник обратился в медучреждение. В дальнейшем ему было назначено амбулаторное лечение. Собранные по данному инциденту материалы направлены в следственные органы СУ СКР по области для принятия процессуального решения.

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Житель Магнитогорска (Челябинская область) распылил содержимое газового баллончика в лицо сотрудника Госавтоинспекции, после того как не справился с выполнением задания на автодроме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «21 марта во время проведения экзаменов на право управления транспортными средствами курсант не справился с выполнением задания на автодроме. Не согласившись с решением компетентного сотрудника, 18-летний молодой человек распылил содержимое газового баллончика в лицо Госавтоинспектору. Противоправные действия правонарушителя были пресечены», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. С химическим ожогом обоих глаз сотрудник обратился в медучреждение. В дальнейшем ему было назначено амбулаторное лечение. Собранные по данному инциденту материалы направлены в следственные органы СУ СКР по области для принятия процессуального решения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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