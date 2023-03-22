Шойгу наградил летчиков, перехвативших беспилотник MQ-9 в Черном море

Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил летчиков, которые предотвратили нарушение российской границы со стороны американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море.
«Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу вручил российским военнослужащим, проявившим героизм при выполнении задач в ходе специальной военной операции, медали „Золотая Звезда“ и ордена Мужества», —
Ранее 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper потерпел крушение над Черным морем. США начали обвинять Россию в намеренном повреждении летательного аппарата. Но в Минобороны России подчеркнули, что беспилотный летательный аппарат не смог справиться с управлением и упал сам.
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