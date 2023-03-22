Шойгу наградил летчиков, перехвативших беспилотник MQ-9 в Черном море 22 марта 2023 в 19:38 Размер текста - 17 + Сергей Шойгу вручил российским военнослужащим медали «Золотая Звезда» и ордена Мужества Фото: официальный сайт Министерства обороны РФ Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил летчиков, которые предотвратили нарушение российской границы со стороны американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море. «Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу вручил российским военнослужащим, проявившим героизм при выполнении задач в ходе специальной военной операции, медали „Золотая Звезда“ и ордена Мужества», — уточнили представители силового ведомства у себя в telegram-канале. Ранее 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper потерпел крушение над Черным морем. США начали обвинять Россию в намеренном повреждении летательного аппарата. Но в Минобороны России подчеркнули, что беспилотный летательный аппарат не смог справиться с управлением и упал сам. Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил летчиков, которые предотвратили нарушение российской границы со стороны американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море. «Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу вручил российским военнослужащим, проявившим героизм при выполнении задач в ходе специальной военной операции, медали „Золотая Звезда“ и ордена Мужества», — уточнили представители силового ведомства у себя в telegram-канале. Ранее 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper потерпел крушение над Черным морем. США начали обвинять Россию в намеренном повреждении летательного аппарата. Но в Минобороны России подчеркнули, что беспилотный летательный аппарат не смог справиться с управлением и упал сам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям