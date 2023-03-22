Шойгу наградил летчиков, перехвативших беспилотник MQ-9 в Черном море

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Сергей Шойгу вручил российским военнослужащим медали «Золотая Звезда» и ордена Мужества Фото:

Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил летчиков, которые предотвратили нарушение российской границы со стороны американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море.

«Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу вручил российским военнослужащим, проявившим героизм при выполнении задач в ходе специальной военной операции, медали „Золотая Звезда“ и ордена Мужества», — уточнили представители силового ведомства у себя в telegram-канале.

Ранее 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper потерпел крушение над Черным морем. США начали обвинять Россию в намеренном повреждении летательного аппарата. Но в Минобороны России подчеркнули, что беспилотный летательный аппарат не смог справиться с управлением и упал сам.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил летчиков, которые предотвратили нарушение российской границы со стороны американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море. «Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу вручил российским военнослужащим, проявившим героизм при выполнении задач в ходе специальной военной операции, медали „Золотая Звезда“ и ордена Мужества», — уточнили представители силового ведомства у себя в telegram-канале. Ранее 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper потерпел крушение над Черным морем. США начали обвинять Россию в намеренном повреждении летательного аппарата. Но в Минобороны России подчеркнули, что беспилотный летательный аппарат не смог справиться с управлением и упал сам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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