Вашингтон скрывает от американцев инцидент с упавшим в Черное море БПЛА MQ-9 Reaper

17 марта 2023 в 01:56 Размер текста - 17 +

В Вашингтоне предпочитают не разглашать информацию о крушении БПЛА Фото: Министерство обороны Великобритании Умалчивание в американских средствах массовой информации сведений о крушении беспилотника в небе над Черным морем говорит о желании Вашингтона скрыть подробности инцидента от общественности. С таким заявлением выступил профессор из США Александр Строканов. По его мнению, инцидент с БПЛА застиг американские элиты врасплох. «Они [Вашингтон], конечно, очень сильно обескуражены. <…> Тот факт, что это [крушение американского беспилотника] не вынесено на первые полосы новостных изданий, и тот факт, что прямого обвинения в адрес РФ ни в одной из этих публикаций я не увидел, говорит о том, что они хотят это дело смикшировать», — пояснил Александр Строканов в эфире на радио Sputnik. Американский беспилотник MQ-9 Reaper потерпел крушение над Черным морем 14 марта. В Пентагоне заявляли, что его якобы сбил российский истребитель Су-27. При этом в Минобороны России подчеркивали, что беспилотный летательный аппарат не смог справиться с управлением и упал сам. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российская сторона обязательно поднимет американский беспилотник со дна моря «при наличии такой необходимости». Согласно последним данным, аппарат уже найден при помощи подводного робота. В Белом доме отмечали, что не будут разрывать отношения с Россией из-за инцидента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Умалчивание в американских средствах массовой информации сведений о крушении беспилотника в небе над Черным морем говорит о желании Вашингтона скрыть подробности инцидента от общественности. С таким заявлением выступил профессор из США Александр Строканов. По его мнению, инцидент с БПЛА застиг американские элиты врасплох. «Они [Вашингтон], конечно, очень сильно обескуражены. <…> Тот факт, что это [крушение американского беспилотника] не вынесено на первые полосы новостных изданий, и тот факт, что прямого обвинения в адрес РФ ни в одной из этих публикаций я не увидел, говорит о том, что они хотят это дело смикшировать», — пояснил Александр Строканов в эфире на радио Sputnik. Американский беспилотник MQ-9 Reaper потерпел крушение над Черным морем 14 марта. В Пентагоне заявляли, что его якобы сбил российский истребитель Су-27. При этом в Минобороны России подчеркивали, что беспилотный летательный аппарат не смог справиться с управлением и упал сам. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российская сторона обязательно поднимет американский беспилотник со дна моря «при наличии такой необходимости». Согласно последним данным, аппарат уже найден при помощи подводного робота. В Белом доме отмечали, что не будут разрывать отношения с Россией из-за инцидента.