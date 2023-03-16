16 марта 2023

Вашингтон скрывает от американцев инцидент с упавшим в Черное море БПЛА MQ-9 Reaper

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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, stock, бла, MQ-9, Reaper, дрон сша
В Вашингтоне предпочитают не разглашать информацию о крушении БПЛА Фото:

Умалчивание в американских средствах массовой информации сведений о крушении беспилотника в небе над Черным морем говорит о желании Вашингтона скрыть подробности инцидента от общественности. С таким заявлением выступил профессор из США Александр Строканов. По его мнению, инцидент с БПЛА застиг американские элиты врасплох.

«Они [Вашингтон], конечно, очень сильно обескуражены. <…> Тот факт, что это [крушение американского беспилотника] не вынесено на первые полосы новостных изданий, и тот факт, что прямого обвинения в адрес РФ ни в одной из этих публикаций я не увидел, говорит о том, что они хотят это дело смикшировать», — пояснил Александр Строканов в эфире на радио Sputnik.

Американский беспилотник MQ-9 Reaper потерпел крушение над Черным морем 14 марта. В Пентагоне заявляли, что его якобы сбил российский истребитель Су-27. При этом в Минобороны России подчеркивали, что беспилотный летательный аппарат не смог справиться с управлением и упал сам. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российская сторона обязательно поднимет американский беспилотник со дна моря «при наличии такой необходимости». Согласно последним данным, аппарат уже найден при помощи подводного робота. В Белом доме отмечали, что не будут разрывать отношения с Россией из-за инцидента.

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Умалчивание в американских средствах массовой информации сведений о крушении беспилотника в небе над Черным морем говорит о желании Вашингтона скрыть подробности инцидента от общественности. С таким заявлением выступил профессор из США Александр Строканов. По его мнению, инцидент с БПЛА застиг американские элиты врасплох. «Они [Вашингтон], конечно, очень сильно обескуражены. <…> Тот факт, что это [крушение американского беспилотника] не вынесено на первые полосы новостных изданий, и тот факт, что прямого обвинения в адрес РФ ни в одной из этих публикаций я не увидел, говорит о том, что они хотят это дело смикшировать», — пояснил Александр Строканов в эфире на радио Sputnik. Американский беспилотник MQ-9 Reaper потерпел крушение над Черным морем 14 марта. В Пентагоне заявляли, что его якобы сбил российский истребитель Су-27. При этом в Минобороны России подчеркивали, что беспилотный летательный аппарат не смог справиться с управлением и упал сам. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российская сторона обязательно поднимет американский беспилотник со дна моря «при наличии такой необходимости». Согласно последним данным, аппарат уже найден при помощи подводного робота. В Белом доме отмечали, что не будут разрывать отношения с Россией из-за инцидента.
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