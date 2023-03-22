Politico: депутатов Франции призвали меньше использовать WhatsApp и Telegram

23 марта 2023 в 04:31 Размер текста - 17 +

Депутатам Франции предложили использовать французское ПО, заявило Politico Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутатам национального собрания Франции рекомендуют ограничить использование Telegram,TikTok, WhatsApp, Instagram* (запрещен в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом говорится в официальном обращении к своим коллегам депутатов Мари Гевена, Эрика Верта и Эрика Чотти. «Учитывая особые риски, которым подвергаются депутаты при осуществлении своего мандата, использующие эти приложения (Telegram,TikTok, WhatsApp, Instagram — прим. URA.RU), мы хотели бы призвать вас к крайней бдительности и рекомендовать вам ограничить их использование», — публикует текст письма издание Politico. Авторы письма уточнили, что соцсети собирают личные данные, которые могут быть использованы иностранными разведслужбами. В связи с этим депутатам советуют использовать для совместной работы французское ПО WIMI. С начала спецоперации на Украине некоторые соцсети стали платформами для ведения информационных войн против России и ее граждан. Такие публикации были обнаружены в приложении Instagram. Разрешение публиковать на данном ресурсе призывы к убийству россиян привело к блокировке соответствующих приложений. Роскомнадзор начал блокировку иностранных соцсетей. Под ограничения попали Facebook* (запрещен в России; корпорация Meta, которая признана в РФ экстремистской), Twitter и Instagram. *Соцсеть запрещена в России. Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутатам национального собрания Франции рекомендуют ограничить использование Telegram,TikTok, WhatsApp, Instagram* (запрещен в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом говорится в официальном обращении к своим коллегам депутатов Мари Гевена, Эрика Верта и Эрика Чотти. «Учитывая особые риски, которым подвергаются депутаты при осуществлении своего мандата, использующие эти приложения (Telegram,TikTok, WhatsApp, Instagram — прим. URA.RU), мы хотели бы призвать вас к крайней бдительности и рекомендовать вам ограничить их использование», — публикует текст письма издание Politico. Авторы письма уточнили, что соцсети собирают личные данные, которые могут быть использованы иностранными разведслужбами. В связи с этим депутатам советуют использовать для совместной работы французское ПО WIMI. С начала спецоперации на Украине некоторые соцсети стали платформами для ведения информационных войн против России и ее граждан. Такие публикации были обнаружены в приложении Instagram. Разрешение публиковать на данном ресурсе призывы к убийству россиян привело к блокировке соответствующих приложений. Роскомнадзор начал блокировку иностранных соцсетей. Под ограничения попали Facebook* (запрещен в России; корпорация Meta, которая признана в РФ экстремистской), Twitter и Instagram. *Соцсеть запрещена в России. Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.