22 марта 2023

Politico: депутатов Франции призвали меньше использовать WhatsApp и Telegram

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Google и Telegram. Тюмень, смартфон, социальные сети, соцсети, telegram, телеграм
Депутатам Франции предложили использовать французское ПО, заявило Politico Фото:

Депутатам национального собрания Франции рекомендуют ограничить использование Telegram,TikTok, WhatsApp, Instagram* (запрещен в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом говорится в официальном обращении к своим коллегам депутатов Мари Гевена, Эрика Верта и Эрика Чотти.

«Учитывая особые риски, которым подвергаются депутаты при осуществлении своего мандата, использующие эти приложения (Telegram,TikTok, WhatsApp, Instagram — прим. URA.RU), мы хотели бы призвать вас к крайней бдительности и рекомендовать вам ограничить их использование», — публикует текст письма издание Politico. Авторы письма уточнили, что соцсети собирают личные данные, которые могут быть использованы иностранными разведслужбами. В связи с этим депутатам советуют использовать для совместной работы французское ПО WIMI.

С начала спецоперации на Украине некоторые соцсети стали платформами для ведения информационных войн против России и ее граждан. Такие публикации были обнаружены в приложении Instagram. Разрешение публиковать на данном ресурсе призывы к убийству россиян привело к блокировке соответствующих приложений. Роскомнадзор начал блокировку иностранных соцсетей. Под ограничения попали Facebook* (запрещен в России; корпорация Meta, которая признана в РФ экстремистской), Twitter и Instagram.

*Соцсеть запрещена в России. Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

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Депутатам национального собрания Франции рекомендуют ограничить использование Telegram,TikTok, WhatsApp, Instagram* (запрещен в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом говорится в официальном обращении к своим коллегам депутатов Мари Гевена, Эрика Верта и Эрика Чотти. «Учитывая особые риски, которым подвергаются депутаты при осуществлении своего мандата, использующие эти приложения (Telegram,TikTok, WhatsApp, Instagram — прим. URA.RU), мы хотели бы призвать вас к крайней бдительности и рекомендовать вам ограничить их использование», — публикует текст письма издание Politico. Авторы письма уточнили, что соцсети собирают личные данные, которые могут быть использованы иностранными разведслужбами. В связи с этим депутатам советуют использовать для совместной работы французское ПО WIMI. С начала спецоперации на Украине некоторые соцсети стали платформами для ведения информационных войн против России и ее граждан. Такие публикации были обнаружены в приложении Instagram. Разрешение публиковать на данном ресурсе призывы к убийству россиян привело к блокировке соответствующих приложений. Роскомнадзор начал блокировку иностранных соцсетей. Под ограничения попали Facebook* (запрещен в России; корпорация Meta, которая признана в РФ экстремистской), Twitter и Instagram. *Соцсеть запрещена в России. Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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