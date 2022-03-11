Центр интернет-технологий: Meta ведет информационную войну

11 марта 2022 в 18:12 Размер текста - 17 +

Facebook и Instagram могут быть заблокированы в РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Блокировка Facebook и Instagram Разрешением публиковать на своих площадках в Facebook и Instagram призывы к убийству россиян, американская компания Meta начала информационную войну. Об этом в беседе с URA.RU заявил директор Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин. «РОЦИТ еще 8 марта направлял обращение верховному комиссару по правам человека в ООН о том, что ведется полноценная информационная война в отношении России и цифровые площадки должны придерживаться принципа нейтральности и свободы слова, чтобы пользователи могли сформировать свою картину событий. Но разрешение публиковать в Facebook и Instagram призывы к убийству российских солдат — это уже откровенный экстремизм и буллинг в отношении русских. Данными действиями Meta сама делает все, чтобы ее ресурсы были заблокированы на территории РФ», — подчеркнул Рустам Сагдатулин. Спикер добавил, что в первую очередь действия компании Meta скажутся на малом бизнесе, ведущем свою коммерческую деятельность в Instagram. «Meta нарушает свои принципы и от ее действий пострадают пользователи, а больше всего малый бизнес, который активно использовал Instagram для своей коммерческой деятельности», — объяснил Сагдатулин. Американская корпорация Meta 11 марта заявила о временном снятии в своих социальных сетях Facebook и Instagram запретов, касающихся призывов к насилию российских военных. После чего Генеральная прокуратура РФ направила заявление в суд о признании компании экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Разрешением публиковать на своих площадках в Facebook и Instagram призывы к убийству россиян, американская компания Meta начала информационную войну. Об этом в беседе с URA.RU заявил директор Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин. «РОЦИТ еще 8 марта направлял обращение верховному комиссару по правам человека в ООН о том, что ведется полноценная информационная война в отношении России и цифровые площадки должны придерживаться принципа нейтральности и свободы слова, чтобы пользователи могли сформировать свою картину событий. Но разрешение публиковать в Facebook и Instagram призывы к убийству российских солдат — это уже откровенный экстремизм и буллинг в отношении русских. Данными действиями Meta сама делает все, чтобы ее ресурсы были заблокированы на территории РФ», — подчеркнул Рустам Сагдатулин. Спикер добавил, что в первую очередь действия компании Meta скажутся на малом бизнесе, ведущем свою коммерческую деятельность в Instagram. «Meta нарушает свои принципы и от ее действий пострадают пользователи, а больше всего малый бизнес, который активно использовал Instagram для своей коммерческой деятельности», — объяснил Сагдатулин. Американская корпорация Meta 11 марта заявила о временном снятии в своих социальных сетях Facebook и Instagram запретов, касающихся призывов к насилию российских военных. После чего Генеральная прокуратура РФ направила заявление в суд о признании компании экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории страны.