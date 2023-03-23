Медведев заявил, что Украина является частью России

Дмитрий Медведев рассказал об исторической принадлежности Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Исторически Украина является частью России. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он считает, что существующие границы вызваны геополитическими причинами, что не меняет сущности Украины.

«Мало того, Украина — это вообще часть России, скажем по-честному, это часть России. Но в силу геополитических причин и в силу истории того, что произошло, мы долгое время мирились с тем, что мы живем в разных квартирах», — заявил Дмитрий Медведев в ответ на вопрос пользователей «ВКонтакте». Он отметил, что Украина всегда была частью Российской империи, а украинское население всегда было исконно русским.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал переименовать Россию в Московию. Россияне возмутились этим предложением и заявили, что тогда Украина станет «Подмосковьем», передает Nation News.