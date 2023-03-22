22 марта 2023

Уголовное дело бывшего вице-мэра Миасса ушло в суд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, тюрьма, решетка, суд, клетка, симонов арсен
Симонов получил взятку в 50 тысяч рублей Фото:

Уголовное дело бывшего вице-мэра Миасса (Челябинская область) Арсена Симонова, задержанного ФСБ за взятку, передано в суд. Об этом URA.RU сообщили 23 марта в пресс-службе СУ СКР по региону.

«Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы города Миасс, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По данным следствия, обвиняемый Симонов получил взятку в сумме 50 тысяч рублей за заключение муниципального контракта по сносу ветхо-аварийного здания», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокурором направлено для рассмотрения в суд.

Сотрудники УФСБ по региону задержали Симонова 20 января. Свою вину чиновник признал. Центральный районный суд отправил руководителя в СИЗО.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Уголовное дело бывшего вице-мэра Миасса (Челябинская область) Арсена Симонова, задержанного ФСБ за взятку, передано в суд. Об этом URA.RU сообщили 23 марта в пресс-службе СУ СКР по региону. «Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы города Миасс, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По данным следствия, обвиняемый Симонов получил взятку в сумме 50 тысяч рублей за заключение муниципального контракта по сносу ветхо-аварийного здания», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. Следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокурором направлено для рассмотрения в суд. Сотрудники УФСБ по региону задержали Симонова 20 января. Свою вину чиновник признал. Центральный районный суд отправил руководителя в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...