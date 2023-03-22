Уголовное дело бывшего вице-мэра Миасса ушло в суд

23 марта 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Симонов получил взятку в 50 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уголовное дело бывшего вице-мэра Миасса (Челябинская область) Арсена Симонова, задержанного ФСБ за взятку, передано в суд. Об этом URA.RU сообщили 23 марта в пресс-службе СУ СКР по региону. «Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы города Миасс, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По данным следствия, обвиняемый Симонов получил взятку в сумме 50 тысяч рублей за заключение муниципального контракта по сносу ветхо-аварийного здания», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. Следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокурором направлено для рассмотрения в суд. Сотрудники УФСБ по региону задержали Симонова 20 января. Свою вину чиновник признал. Центральный районный суд отправил руководителя в СИЗО.

Уголовное дело бывшего вице-мэра Миасса (Челябинская область) Арсена Симонова, задержанного ФСБ за взятку, передано в суд. Об этом URA.RU сообщили 23 марта в пресс-службе СУ СКР по региону. «Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы города Миасс, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По данным следствия, обвиняемый Симонов получил взятку в сумме 50 тысяч рублей за заключение муниципального контракта по сносу ветхо-аварийного здания», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. Следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокурором направлено для рассмотрения в суд. Сотрудники УФСБ по региону задержали Симонова 20 января. Свою вину чиновник признал. Центральный районный суд отправил руководителя в СИЗО.