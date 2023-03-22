22 марта 2023

Тюменцы в два раза сэкономят на перелетах по России

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, S7, кольцово, авиация, самолет, S7 Airlines
Из Тюмени со скидкой 50% можно улететь в Новосибирск Фото:

Авиакомпания S7 Airlines устроила распродажу билетов на рейсы по России. Из Тюмени со скидкой 50% можно отправиться в Новосибирск. Информация об этом появилась на сайте перевозчика. Улететь за меньшую стоимость можно уже с 27 марта.

«До -50% на перелеты по России и в некоторые другие страны — в том числе по субсидируемым и льготным тарифам. Скидка действует только на перелеты туда-обратно», — указано на сайте S7 Airlines.

Купить выгодные билеты можно до 24 марта, а льготная программа распространяется на перелеты, которые стартуют с 27 марта. Из Тюмени, например, в Новосибирск цена билета туда и обратно будет начинаться от 8 280 рублей.

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Авиакомпания S7 Airlines устроила распродажу билетов на рейсы по России. Из Тюмени со скидкой 50% можно отправиться в Новосибирск. Информация об этом появилась на сайте перевозчика. Улететь за меньшую стоимость можно уже с 27 марта. «До -50% на перелеты по России и в некоторые другие страны — в том числе по субсидируемым и льготным тарифам. Скидка действует только на перелеты туда-обратно», — указано на сайте S7 Airlines. Купить выгодные билеты можно до 24 марта, а льготная программа распространяется на перелеты, которые стартуют с 27 марта. Из Тюмени, например, в Новосибирск цена билета туда и обратно будет начинаться от 8 280 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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