В Сургуте решена судьба здания культового кинотеатра

На реконструкцию потребуется четыре года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти Сургута намерены реконструировать культовое здание кинотеатра «Аврора» за счет инвестора — компаний «Gulliver», которая изъявила желание сделать из него спортивно-досуговый центр. Об этом URA.RU сообщил депутат думы Сургута Владимир Болотов.

«Группа компаний „Gulliver“ по своей инициативе предложила городу свои возможности для реконструкции кинотеатра „Аврора“. После этого уже будет не кинотеатр, а спортивно-досуговый центр „Аврора“, который, по существу, на 80% будет состоять из спортивных площадок. Также будут установлены точки общепита. Будет сделано выставочное арт-пространство. Это не благотворительность, а бизнес-проект в социальной сфере», — сообщил Болотов.

Реконструкция пройдет в рамках соглашения о муниципально-частном партнерстве. Но для этого нужно устранить юридические противоречия с окружными законами. «Надеюсь что в ближайшие полтора месяца мы устраним все эти формальные юридические противоречия. То есть, есть понимание, что модель эта устраивает, и теперь надо это вложить в ту юридическую конструкцию, которая бы соответствовала нормам закона. Это заключение должно дать окружное правительство», — добавил Болотов.

Всего же на реконструкцию здания кинотеатра «Аврора» планируют потратить около 200 млн рублей. На проект и монтажные работы потребуется четыре года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте отказались от сноса культового кинотеатра «Аврора». В администрацию города обратился инвестор, который готов взять здание, восстановить его и вдохнуть новую жизнь.