В Челябинске назвали самое раскупаемое жилье бизнес-класса

Чаще всего покупают новостройки в ЖК «Ньютон», «Лесопарковый», «Западный луч» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самое раскупаемое жилье бизнес-класса в Челябинске на данный момент находится в ЖК «Ньютон», ЖК «Лесопарковый», далее следуют жилые комплексы «Западный луч», «Манхэттен» и «Алое поле». О самых востребованных новостройках Челябинска URA.RU рассказал директор агентства недвижимости «R.I.C.H.» Максим Фридман.

«Самыми продаваемыми новостройками бизнес-класса в Челябинске на сегодняшний день точно являются ЖК „Ньютон“, ЖК „Лесопарковый“, немного уступают и примерно на одной позиции по продажам находятся микрорайоны „Западный луч“, „Манхэттен“ и „Алое поле“», — поделился Фридман.

На первое место по продажам Фридман поставил ЖК «Ньютон», где на данный момент открыта последняя очередь квартир (последний двор). Жилой комплекс является одним из самых крупных и благоустроенных жилых комплексов в Челябинске. «Ньютон» включает около 30 высотных зданий, 6 детских садов, школы, спортивные площадки, магазины и другие социально значимые объекты.

По словам Фридмана, элитный ЖК «Лесопарковый» в центре Челябинска у городского бора, построенный депутатом Госдумы Олегом Колесниковым, находится на втором месте по востребованности у челябинцев. Несмотря на немалую стоимость, продажи там идут активно. Самая дорогая квартира в комплексе продается за 17 млн 310 тысяч рублей, что составляет 154 тысячи за квадратный метр.

Директор агентства недвижимости «R.I.C.H.» также отметил ЖК «Западный луч», «Манхэттен» и «Алое поле». Это инвестиционно-выгодные проекты, расположенные в центре Челябинска, имеющие высокую транспортную доступность и благоустроенную территорию с контролем доступа, консьерж-сервисом, подземными и наземными автопарковками. Многие квартиры в современных ЖК обладают свободной планировкой с возможностью объединения. Также в высотках есть коммерческие помещения.