Свердловский суд изменил приговор за взятку генералу Трифонову

Игорь Трифонов не признает свою вину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на решение по делу экс-начальника УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова и изменил приговор: осужденному добавили конфискацию имущества и сократили срок на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе облсуда и подтвердила адвокат бывшего генерала Ольга Кезик.

«Игорю Трифонову добавили дополнительное наказание в виде конфискации имущества — сумму я не могу раскрыть. Также у него убрали из обвинения статью за приобретение огнестрельного оружия и исключили ссылку на определенное доказательство», — уточнила Кезик.

По ее словам, после рассмотрения апелляции срок наказания экс-начальнику городской полиции сократился на два месяца. Теперь он составляет девять лет и четыре месяца.

Бывший глава УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов был осужден в августе 2022 года и отправлен в колонию строгого режима на девять лет и шесть месяцев. Полицейский обвинялся в получении крупной взятки на службе. По версии следствия, Трифонов получил порядка 10 миллионов рублей, часть из которых — за отказ возбуждать уголовное дело. Экс-глава УМВД был лишен генеральских погон и всех полученных во время службы наград. Сам Трифонов вину отрицал и заявлял, что его оговорили.