В Москве задержан бывший начальник УМВД Екатеринбурга

Бывший начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов задержан в Москве сотрудниками ФСБ при получении взятки. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.
«Трифонов задержан за получение взятки от заместителя председателя правления одного из банков. Взяткодатель так же задержан. В настоящее время в банке проходит обыск», — рассказал инсайдер.
Получить комментарий в банке и УФСБ по Свердловской области получить не удалось — не отвечают телефоны.
Ранее URA.RU писало, что против Трифонова дал показания арестованный бывший начальник управления экономического безопасности и противодействия коррупции Екатеринбурга Эдуард Воронин. Он сообщил, что был посредником при передаче взятки Трифонову — 10 миллионов рублей. Трифонов в 2017 году был переведен из Екатеринбурга на пост министра внутренних дел Карачаево-Черкессии. 5 ноября 2019 года он, получивший на новой должности генеральское звание, без видимых причин был уволен президентом РФ Владимиром Путиным.
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