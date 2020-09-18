В Москве задержан бывший начальник УМВД Екатеринбурга

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Заседание гордумы. Екатеринбург, трифонов игорь
Трифонов уехал из Екатеринбурга три года назад Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов задержан в Москве сотрудниками ФСБ при получении взятки. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Трифонов задержан за получение взятки от заместителя председателя правления одного из банков. Взяткодатель так же задержан. В настоящее время в банке проходит обыск», — рассказал инсайдер.

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Получить комментарий в банке и УФСБ по Свердловской области получить не удалось — не отвечают телефоны.

Ранее URA.RU писало, что против Трифонова дал показания арестованный бывший начальник управления экономического безопасности и противодействия коррупции Екатеринбурга Эдуард Воронин. Он сообщил, что был посредником при передаче взятки Трифонову — 10 миллионов рублей. Трифонов в 2017 году был переведен из Екатеринбурга на пост министра внутренних дел Карачаево-Черкессии. 5 ноября 2019 года он, получивший на новой должности генеральское звание, без видимых причин был уволен президентом РФ Владимиром Путиным.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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