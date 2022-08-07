В Екатеринбурге вынесли приговор за взятки генералу Трифонову

Генерал Трифонов признан виновным в коррупции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов отправлен в колонию на 9,5 лет за получение крупной взятки на службе. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зада заседания Ленинского районного суда.

«Назначить Трифонову наказание в виде лишения свободы на срок девять лет и шесть месяцев в колонии строгого режима», — говорится в решении суда. Такое наказание требовала для генерала прокуратура.

Игорь Трифонов служил в должности главы УМВД по Екатеринбургу. По версии следствия, генерал причастен к громкому коррупционному скандалу. Он получил 10 миллионов рублей взятки. Часть этих средств получены силовиком за отказ возбуждать уголовное дело. Однако сам Трифонов отрицал все обвинения и заявлял, что его оговорили. Говоря о крепких связях со своей семьей, генерал просил отпустить его под домашний арест. Однако суд отказывал ему, а следствие находило новые доказательства вины Трифонова.