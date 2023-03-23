Курганцы боятся, что их дом развалится из-за снесенного пристроя. Фото, видео

24 марта 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

О проблеме сообщили жильцы дома, расположенного на улице Яблочкина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане возле дома на улице Яблочкина представители власти снесли пристрой, на месте которого появился овраг. Сейчас жильцы дома боятся, что из-за оврага, расположенного у фундамента, здание может развалиться. Об этом URA.RU сообщила жительница дома. «Мы — жители ул. Яблочкина, 6. Департамент архитектуры, демонтировал около дома недострой, который был облагорожен и закрыт плитами. Сейчас ужасная картина, как после бомбежки. Котлован от недостроя сейчас запомнился талыми водами, которые разрушают фундамент в двух шагах от подъезда. Скоро все рухнет», — рассказала женщина. Она добавила, что дом стоит на насыпном грунте. URA.RU направило запрос по теме в мэрию Кургана. «В настоящее время администрацией города Кургана рассматривается возможность выполнения мероприятий по засыпке котлована», — объяснили в пресс-службе городской администрации. По данным мэрии, работы планируется выполнить во втором квартале 2023 года. Власти планируют засыпать котлован Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане возле дома на улице Яблочкина представители власти снесли пристрой, на месте которого появился овраг. Сейчас жильцы дома боятся, что из-за оврага, расположенного у фундамента, здание может развалиться. Об этом URA.RU сообщила жительница дома. «Мы — жители ул. Яблочкина, 6. Департамент архитектуры, демонтировал около дома недострой, который был облагорожен и закрыт плитами. Сейчас ужасная картина, как после бомбежки. Котлован от недостроя сейчас запомнился талыми водами, которые разрушают фундамент в двух шагах от подъезда. Скоро все рухнет», — рассказала женщина. Она добавила, что дом стоит на насыпном грунте. URA.RU направило запрос по теме в мэрию Кургана. «В настоящее время администрацией города Кургана рассматривается возможность выполнения мероприятий по засыпке котлована», — объяснили в пресс-службе городской администрации. По данным мэрии, работы планируется выполнить во втором квартале 2023 года.