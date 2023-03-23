23 марта 2023

Курганцы боятся, что их дом развалится из-за снесенного пристроя. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Жилой дом по улице Яблочкина, 6. Курган
О проблеме сообщили жильцы дома, расположенного на улице Яблочкина Фото:

В Кургане возле дома на улице Яблочкина представители власти снесли пристрой, на месте которого появился овраг. Сейчас жильцы дома боятся, что из-за оврага, расположенного у фундамента, здание может развалиться. Об этом URA.RU сообщила жительница дома.

«Мы — жители ул. Яблочкина, 6. Департамент архитектуры, демонтировал около дома недострой, который был облагорожен и закрыт плитами. Сейчас ужасная картина, как после бомбежки. Котлован от недостроя сейчас запомнился талыми водами, которые разрушают фундамент в двух шагах от подъезда. Скоро все рухнет», — рассказала женщина. Она добавила, что дом стоит на насыпном грунте.

URA.RU направило запрос по теме в мэрию Кургана. «В настоящее время администрацией города Кургана рассматривается возможность выполнения мероприятий по засыпке котлована», — объяснили в пресс-службе городской администрации. По данным мэрии, работы планируется выполнить во втором квартале 2023 года.

Жилой дом по улице Яблочкина, 6. Курган
Власти планируют засыпать котлован
Фото:

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В Кургане возле дома на улице Яблочкина представители власти снесли пристрой, на месте которого появился овраг. Сейчас жильцы дома боятся, что из-за оврага, расположенного у фундамента, здание может развалиться. Об этом URA.RU сообщила жительница дома. «Мы — жители ул. Яблочкина, 6. Департамент архитектуры, демонтировал около дома недострой, который был облагорожен и закрыт плитами. Сейчас ужасная картина, как после бомбежки. Котлован от недостроя сейчас запомнился талыми водами, которые разрушают фундамент в двух шагах от подъезда. Скоро все рухнет», — рассказала женщина. Она добавила, что дом стоит на насыпном грунте. URA.RU направило запрос по теме в мэрию Кургана. «В настоящее время администрацией города Кургана рассматривается возможность выполнения мероприятий по засыпке котлована», — объяснили в пресс-службе городской администрации. По данным мэрии, работы планируется выполнить во втором квартале 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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