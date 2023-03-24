Военный дипломат Бартош призвал подать в суд на страны, передающие Украине российское оружие

25 марта 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Словакия нарушила договор с Россией, передав Украине истребители МиГ-29, напомнил Александр Бартош Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине России стоит подать в суд на Словакию за незаконную передачу Украине истребителей МиГ-29. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош. «Сейчас словаки передают наши МиГ-29 украинцам. Хотя когда мы продавали им эти самолеты, была договоренность, что они без нашего разрешения оружие передать на Украину не смогут. Словаки это соглашение нарушают. России нужно подавать в суд», — объяснил Александр Бартош. Однако, по словам военного дипломата, судебное дело о незаконной перепродаже российских самолетов затянется надолго. «Эти суды международные находятся под контролем США и стран Запада. Конечно, они не будут спешить с вынесением вердикта „осуждающее действие“ той же Словакии или тех, кто швейцарским оружием торгует (Берн инициировал расследование, чтобы выяснить, как, несмотря на запрет о реэкспорте, их бронетранспортеры Eagle I оказались у ВСУ, — прим. URA.RU). Они [Швейцария] если захотят, могут подать в суд на страны, которые без ведома владельца передали оружие в зону конфликта. Но это все очень долгое судебное разбирательство, которое закончится после того, как завершатся военные действия на Украине», — отметил Бартош. Ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что страна передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29. В посольстве России в Братиславе отреагировали на это, подчеркнув, что эти действия совершено незаконны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

России стоит подать в суд на Словакию за незаконную передачу Украине истребителей МиГ-29. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош. «Сейчас словаки передают наши МиГ-29 украинцам. Хотя когда мы продавали им эти самолеты, была договоренность, что они без нашего разрешения оружие передать на Украину не смогут. Словаки это соглашение нарушают. России нужно подавать в суд», — объяснил Александр Бартош. Однако, по словам военного дипломата, судебное дело о незаконной перепродаже российских самолетов затянется надолго. «Эти суды международные находятся под контролем США и стран Запада. Конечно, они не будут спешить с вынесением вердикта „осуждающее действие“ той же Словакии или тех, кто швейцарским оружием торгует (Берн инициировал расследование, чтобы выяснить, как, несмотря на запрет о реэкспорте, их бронетранспортеры Eagle I оказались у ВСУ, — прим. URA.RU). Они [Швейцария] если захотят, могут подать в суд на страны, которые без ведома владельца передали оружие в зону конфликта. Но это все очень долгое судебное разбирательство, которое закончится после того, как завершатся военные действия на Украине», — отметил Бартош. Ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что страна передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29. В посольстве России в Братиславе отреагировали на это, подчеркнув, что эти действия совершено незаконны.