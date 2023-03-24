24 марта 2023

Военный дипломат Бартош призвал подать в суд на страны, передающие Украине российское оружие

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, миг-29, истребитель, stock
Словакия нарушила договор с Россией, передав Украине истребители МиГ-29, напомнил Александр Бартош Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

России стоит подать в суд на Словакию за незаконную передачу Украине истребителей МиГ-29. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош.

«Сейчас словаки передают наши МиГ-29 украинцам. Хотя когда мы продавали им эти самолеты, была договоренность, что они без нашего разрешения оружие передать на Украину не смогут. Словаки это соглашение нарушают. России нужно подавать в суд», — объяснил Александр Бартош.

Однако, по словам военного дипломата, судебное дело о незаконной перепродаже российских самолетов затянется надолго. «Эти суды международные находятся под контролем США и стран Запада. Конечно, они не будут спешить с вынесением вердикта „осуждающее действие“ той же Словакии или тех, кто швейцарским оружием торгует (Берн инициировал расследование, чтобы выяснить, как, несмотря на запрет о реэкспорте, их бронетранспортеры Eagle I оказались у ВСУ, — прим. URA.RU). Они [Швейцария] если захотят, могут подать в суд на страны, которые без ведома владельца передали оружие в зону конфликта. Но это все очень долгое судебное разбирательство, которое закончится после того, как завершатся военные действия на Украине», — отметил Бартош.

Ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что страна передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29. В посольстве России в Братиславе отреагировали на это, подчеркнув, что эти действия совершено незаконны.

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России стоит подать в суд на Словакию за незаконную передачу Украине истребителей МиГ-29. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош. «Сейчас словаки передают наши МиГ-29 украинцам. Хотя когда мы продавали им эти самолеты, была договоренность, что они без нашего разрешения оружие передать на Украину не смогут. Словаки это соглашение нарушают. России нужно подавать в суд», — объяснил Александр Бартош. Однако, по словам военного дипломата, судебное дело о незаконной перепродаже российских самолетов затянется надолго. «Эти суды международные находятся под контролем США и стран Запада. Конечно, они не будут спешить с вынесением вердикта „осуждающее действие“ той же Словакии или тех, кто швейцарским оружием торгует (Берн инициировал расследование, чтобы выяснить, как, несмотря на запрет о реэкспорте, их бронетранспортеры Eagle I оказались у ВСУ, — прим. URA.RU). Они [Швейцария] если захотят, могут подать в суд на страны, которые без ведома владельца передали оружие в зону конфликта. Но это все очень долгое судебное разбирательство, которое закончится после того, как завершатся военные действия на Украине», — отметил Бартош. Ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что страна передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29. В посольстве России в Братиславе отреагировали на это, подчеркнув, что эти действия совершено незаконны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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