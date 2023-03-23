Словакия передала Украине четыре истребителя

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Словакия передала Украине истребителя МИГ-29 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Словакия передала Украине первые четыре истребителя МИГ-29. Об этом заявил министр обороны страны Ярослав Надь.

«Первые четыре истребителя МиГ-29 были благополучно переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ)», — отметил Ярослав Надь в соцсетях.

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Словакия передала Украине первые четыре истребителя МИГ-29. Об этом заявил министр обороны страны Ярослав Надь. «Первые четыре истребителя МиГ-29 были благополучно переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ)», — отметил Ярослав Надь в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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