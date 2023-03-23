Словакия передала Украине четыре истребителя

Словакия передала Украине истребителя МИГ-29
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Словакия передала Украине первые четыре истребителя МИГ-29. Об этом заявил министр обороны страны Ярослав Надь.
«Первые четыре истребителя МиГ-29 были благополучно переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ)», — отметил Ярослав Надь в соцсетях.
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